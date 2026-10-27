Nhân rộng các tác phẩm báo chí chất lượng cao có giá trị lý luận và thực tiễn

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Trước đó, ngày 26/10, Đại hội tiến hành phiên trù bị, thông qua quy chế làm việc; xem xét báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận, thông qua đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên Chi hội khóa 2; 3 đồng chí vào Ban Kiểm tra Liên Chi hội Nhà báo. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Liên Chi hội khóa 2, đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên Chi hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Chức danh Chủ tịch và một Phó Chủ tịch sẽ được kiện toàn sau khi xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hiệp y với Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và chương trình, kế hoạch công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, Liên Chi hội Nhà báo Học viện xác định công tác tư tưởng chính trị là nhiệm vụ xuyên suốt trong toàn nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Liên Chi hội, các chi hội phối hợp chặt chẽ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên về vai trò, trách nhiệm của người làm báo cách mạng trong tình hình mới.

Về công tác xây dựng tổ chức hội, Liên Chi hội phối hợp chặt chẽ Hội Nhà báo Việt Nam, bảo đảm quyền lợi của hội viên theo quy định và Điều lệ Hội. Trong năm 2026, Liên Chi hội Nhà báo Học viện thành lập mới 3 chi hội, chuyển sinh hoạt 2 chi hội; đề nghị kết nạp mới 45 hội viên... Đến nay, toàn Liên Chi hội có 18 chi hội trực thuộc với tổng số 235 hội viên. Công tác quản lý hội viên được chú trọng thực hiện nền nếp; Ban Công tác hội, Ban Kiểm tra tích cực làm việc, thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng Liên Chi hội.

Các phong trào thi đua do Hội Nhà báo Việt Nam phát động được triển khai kịp thời trong toàn Liên Chi hội. Công tác khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc được quan tâm, góp phần động viên hội viên tích cực cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Liên Chi hội luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo chí nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực thích ứng với chuyển đổi số cho hội viên.

Các cơ quan báo chí thuộc Học viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung phản ánh kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Liên Chi hội tích cực vận động hội viên tham gia các giải báo chí toàn quốc, giải chuyên ngành và các cuộc thi chính luận.

Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Học viện nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026.

Thảo luận, góp ý vào các báo cáo của Liên Chi hội Nhà báo Học viện, các đại biểu nhất trí cao với kết quả đạt được của Liên Chi hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp về công tác nghiệp vụ, hoạt động xã hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Liên Chi hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh biểu dương những thành tích mà Liên Chi hội Nhà báo Học viện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh Liên Chi hội Nhà báo Học viện cần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, công tác đào tạo phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện cùng yêu cầu phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị: Liên Chi hội Nhà báo Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng về công tác báo chí tư tưởng, lý luận. Các chi hội trực thuộc chủ động đổi mới nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền chính trị tư tưởng, gắn liền nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao lẵng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Liên Chi hội cần tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát triển hội viên bảo đảm đúng tiêu chuẩn; quy trình theo Điều lệ Hội; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ hội viên trẻ. Cùng với đó, đổi mới sinh hoạt nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác báo chí; đổi mới hoạt động hội theo hướng thiết thực, gắn việc chuyển đổi số với yêu cầu giữ vững định hướng chính trị, nâng cao hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tham gia hoàn thiện thể lệ, tổ chức triển khai giải Lý luận và đổi mới hằng năm của Học viện theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Nhân rộng các tác phẩm báo chí chất lượng cao có giá trị lý luận và thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội và đẩy mạnh hoạt động xã hội, hợp tác chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tạo điều kiện để Liên Chi hội phát huy vai trò phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; đề nghị Liên Chi hội chủ động tổng hợp tất cả những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu hỗ trợ và các kiến nghị cụ thể để báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Qua đó, xem xét, có cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các yêu cầu chính đáng, phù hợp với quy định và chế độ chính sách.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang chia sẻ: Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động, phát huy nguồn lực trí tuệ góp phần đưa kết quả nghiên cứu lý luận, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các cơ quan báo chí.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lần thứ 2 với tinh thần thống nhất cao.

Các cá nhân của Liên Chi hội Nhà báo Học viện có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhận bằng khen của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Dịp này, Đại hội công bố quyết định khen thưởng của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho 1 tập thể và 8 cá nhân của Liên Chi hội Nhà báo Học viện có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021-2026.