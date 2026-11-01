Nhân rộng các sân chơi dành cho đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên (bìa trái) và Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung trao hoa, thư cảm ơn các đơn vị đồng hành. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết: Trong 3 ngày, Không gian thanh niên đã mang đến nhiều hoạt động sôi nổi, không gian trải nghiệm công nghệ, đổi mới sáng tạo và những cơ hội kết nối thiết thực. Với 5 cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); các không gian đổi mới sáng tạo cùng các hoạt động, như: DigiFest Đồng Nai 2026 - Robotics Cup, thiết kế đồ họa Canva, tọa đàm khởi nghiệp trong bối cảnh AI, tập huấn xây kênh truyền thông và tư duy sáng tạo nội dung… đã tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận công nghệ mới, phát huy tư duy sáng tạo, chia sẻ ý tưởng và từng bước hiện thực hóa những giải pháp phục vụ đời sống.

Thông qua những hoạt động này đã khẳng định tinh thần sẵn sàng đổi mới, khát vọng cống hiến, sự chủ động học tập và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của thành phố. Tuổi trẻ Đồng Nai xác định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo ra những giá trị thiết thực.

Sau chuỗi hoạt động này, Thành đoàn sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo thành phố, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan để duy trì, hoàn thiện và nhân rộng những sân chơi, cuộc thi, hoạt động thiết thực; đồng hành cùng học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố Đồng Nai.

Các đại biểu trao giải nhất, nhì cho các đội tham gia Cuộc thi DigiFest Dong Nai 2026 - Robotics Cup ở 3 bảng: tiểu học, THCS và THPT. Ảnh: Nga Sơn

Tại lễ bế mạc, Thành đoàn đã gửi lời tri ân và trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành trong các hoạt động của Không gian thanh niên; đồng thời, trao giải cho các đội thi xuất sắc tại Cuộc thi DigiFest Dong Nai 2026 - Robotics Cup.