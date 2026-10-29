Nhân rộng các mô hình vì cộng đồng

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đơn vị đồng hành kéo băng khánh thành công trình "An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" tại thôn Bản Chang, xã Hoàng Văn Thụ

Được triển khai trong năm 2026, mô hình “Đoạn đường tự quản An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Từ thực tiễn tại cơ sở, mô hình này đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chỉ đạo nhân rộng thành 4 công trình điểm tại các xã: Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Khánh và Lộc Bình với tổng kinh phí trên 320 triệu đồng.

Chị Hoàng Ngọc Xoan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Mô hình đoạn đường tự quản tại thôn được triển khai bằng việc gắn trách nhiệm cụ thể cho từng hộ gia đình. Trong các kỳ sinh hoạt, chúng tôi vận động hội viên sắp xếp nhà cửa gọn gàng, định kỳ ra quân phát quang ngõ xóm, vệ sinh môi trường. Nhờ đó, ý thức tự giác bảo vệ cảnh quan chung của người dân được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh hoạt động bảo vệ môi trường, mô hình tiết kiệm theo gương Bác tiếp tục được duy trì, tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Toàn tỉnh hiện duy trì 331 chi hội tiết kiệm với 17.131 hội viên tham gia; tổng số tiền tiết kiệm trong 9 tháng đầu năm đạt trên 622 triệu đồng.

Bà Hứa Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Na Dương cho biết: Để mô hình tiết kiệm phát huy hiệu quả, chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí rèn luyện lòng nhân ái và trách nhiệm vào nội dung sinh hoạt. Chúng tôi hướng dẫn hội viên tiết kiệm từ những khoản chi tiêu hằng ngày để nuôi lợn nhựa. Cách làm này giúp hội viên dễ thực hiện, đồng thời tạo lập được nguồn quỹ thiết thực hỗ trợ các gia đình khó khăn vay vốn sản xuất.

Trên đây chỉ là 2 mô hình tiêu biểu của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Được biết, hiện toàn tỉnh có hàng trăm mô hình đang hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như 185 mô hình "5 không, 3 sạch, 3 an"; 168 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 294 mô hình chuyển đổi số như "Gia đình số", "Chi hội số" nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho hội viên.

Bà Lê Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các cấp hội không ngừng đổi mới, đa dạng các hình thức hoạt động của các mô hình. Chúng tôi chỉ đạo cơ sở thường xuyên nắm bắt nhu cầu của hội viên để xây dựng, nhân rộng các mô hình phù hợp với từng địa bàn và chú trọng phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, xem đây là lực lượng nòng cốt để thúc đẩy phong trào.

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, các cấp hội đẩy mạnh công tác truyền thông, khảo sát nhu cầu để hỗ trợ sát với đặc thù địa bàn. Đồng thời, các cấp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, lồng ghép các chiến dịch truyền thông để hội viên chia sẻ kinh nghiệm.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hiệu quả hướng về khu vực biên giới, địa bàn còn nhiều khó khăn.