Thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (Ảnh: AN KHÁNH)

Từ phụ phẩm nông nghiệp đến nguồn tài nguyên có giá trị

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê năm 2021 cho thấy, tổng khối lượng phụ phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 156,8 triệu tấn. Tuy nhiên, hiện nay khả năng khai thác nguồn tài nguyên này vẫn còn hạn chế. Cụ thể, trong chăn nuôi, cả nước có khoảng 5-6 triệu hộ và 23.500 trang trại chăn nuôi tập trung, phát sinh khoảng 84,5 triệu tấn chất thải/năm nhưng chỉ khoảng 20% được sử dụng hiệu quả, còn lại phần lớn chưa được xử lý, tái sử dụng phù hợp.

Trong trồng trọt, khoảng 10% phụ phẩm được dùng làm chất đốt tại chỗ, 5% làm nhiên liệu công nghiệp, 3% làm thức ăn gia súc; hơn 80% còn lại chưa được sử dụng hiệu quả, một phần bị thải bỏ hoặc đốt gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, đối với mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh, phụ phẩm chính là tài nguyên tái tạo và nguồn đầu vào để kéo dài chuỗi giá trị.

Thực tế, tư duy tuần hoàn đã bước đầu được cụ thể hóa trong sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương. Tại Bắc Ninh, phụ phẩm trồng trọt được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ, chất độn chuồng, nguyên liệu trồng nấm hoặc được xử lý để hoàn trả chất hữu cơ cho đất.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, các mô hình lúa-cá, trồng trọt kết hợp chăn nuôi, sử dụng chất thải chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ cho thấy một dòng vật chất có thể được sử dụng nhiều lần trong cùng hệ thống sản xuất, qua đó giảm chi phí đầu vào và giảm lượng chất thải phát sinh.

Trong chăn nuôi, toàn thành phố có khoảng 65.050 cơ sở áp dụng công trình khí sinh học, 3.500 cơ sở sử dụng đệm lót sinh học, 4.830 cơ sở áp dụng ủ phân hữu cơ và 75.650 cơ sở sử dụng chế phẩm sinh học. Đáng chú ý, các mô hình chăn nuôi công nghệ cao kết hợp xử lý chất thải đã bước đầu biến chất thải thành nguồn nguyên liệu cho sản xuất phân bón hữu cơ, khí sinh học và các hoạt động sản xuất khác. Trong thủy sản, khoảng 230 mô hình ứng dụng công nghệ cao. “Điều này cho thấy, muốn phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp thì không thể chỉ tập trung vào xử lý chất thải mà phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống sản xuất để dòng vật chất được quay trở lại chu trình tạo ra giá trị”, ông Quang nhấn mạnh.

Ở phạm vi toàn ngành, định hướng này cũng đang được thúc đẩy thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng 5 dự án khoa học-công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn đến năm 2030 trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và truyền thông. Các nhiệm vụ tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao tỷ lệ tái sử dụng, tái chế phụ phẩm; phát triển quy trình, sản phẩm giá trị gia tăng…

Kết nối các mô hình thành chuỗi giá trị tuần hoàn

Dù đã có những kết quả bước đầu, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp vẫn chủ yếu phát triển ở quy mô mô hình hoặc từng công đoạn. Nhiều mô hình chứng minh được hiệu quả kỹ thuật nhưng gặp khó khăn khi nhân rộng do thiếu hạ tầng thu gom, phân loại, sơ chế, bảo quản; năng lực tổ chức sản xuất của hợp tác xã còn hạn chế và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt chẽ.

Để hình thành các chuỗi giá trị tuần hoàn, Tiến sĩ Hà Công Tuấn, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cho rằng, nên lựa chọn một số vùng sản xuất đại diện cho các hệ sinh thái để thí điểm mô hình tích hợp “sinh thái-tuần hoàn-carbon thấp-số hóa-liên kết chuỗi”. Mỗi vùng mẫu cần có bộ chỉ tiêu đầu ra cụ thể, cơ chế tài chính rõ ràng và phương án nhân rộng.

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp có thể tiếp tục là một không gian quan trọng để kiểm nghiệm các cơ chế liên kết, đo lường phát thải và phân phối giá trị. Ở những vùng có đủ nguồn nguyên liệu, cần phát triển các trung tâm thu gom, phân loại, chế biến phụ phẩm và cung ứng nguyên liệu thứ cấp.

Một hướng đi khác là nghiên cứu cơ chế chi trả theo kết quả xanh. Theo đó, một phần hỗ trợ hoặc thanh toán được xác định trên kết quả môi trường có thể kiểm chứng, như: lượng phát thải giảm, nước tiết kiệm, phụ phẩm được tái chế, đất được phục hồi hoặc diện tích hệ sinh thái được duy trì. Cơ chế này sẽ chuyển chính sách hỗ trợ từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên đầu vào sang khuyến khích kết quả đầu ra. Khi các lợi ích từ tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và tái sử dụng phụ phẩm được lượng hóa, tạo ra giá trị thì các bên liên quan sẽ có động lực phát triển nông nghiệp tuần hoàn trên diện rộng.