Nhân rộng các mô hình có sự tham gia của trẻ em

Chương trình đặt mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được tham gia thực chất, hiệu quả, an toàn, bình đẳng và có trách nhiệm vào các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em; qua đó phát huy vai trò, nâng cao nhận thức, năng lực của trẻ em, gia đình, nhà trường, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Đồng thời 100% tỉnh, thành phố xây dựng, hướng dẫn và triển khai mô hình quyền tham gia của trẻ em do trẻ em khởi xướng và thực hiện.

Chương trình cũng đặt mục tiêu 90% trẻ em từ 6 tuổi trở lên được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia phù hợp với độ tuổi; 80% trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trong gia đình, cơ sở giáo dục và các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan; 50% trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia ít nhất một mô hình quyền tham gia của trẻ em.

Các bộ, ngành, địa phương sẽ rà soát, đánh giá để duy trì và nhân rộng các mô hình như: Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, Phiên họp giả định HĐND trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em, Câu lạc bộ quyền trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện, đối thoại học đường, nhóm gia đình đồng hành cùng trẻ em và các hình thức tham vấn, lấy ý kiến trẻ em.