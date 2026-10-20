Nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân xã Trà Liên. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hỗ trợ chăn nuôi an toàn sinh học

Nằm ở địa bàn miền núi, từ tháng 7/2026 đến nay, mô hình nuôi ngan nội (vịt xiêm) thương phẩm theo hướng an toàn sinh học được triển khai tại hai xã Trà Leng và Trà Liên. Mô hình do Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ với tổng kinh phí 340 triệu đồng tại mỗi xã.

Các hộ dân đáp ứng các tiêu chuẩn khảo sát được lựa chọn tham gia sẽ có hỗ trợ 100% con giống, với quy mô từ 50 - 100 con/hộ, bình quân mỗi xã được cấp 500 con giống.

Đợt này, hộ anh Hồ Văn Đôn (thôn Làng Gạch), hộ anh Nguyễn Văn Quý (thôn Tak Nú, xã Trà Liên) nhận được hỗ trợ 100 con vịt xiêm giống. Anh Quý cho biết sau gần 3 tháng thả nuôi, đàn vịt phát triển khỏe mạnh và chuẩn bị xuất bán. “Chúng tôi gặp khó về nguồn giống chuẩn, kỹ thuật chăm sóc vật nuôi. Sự đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật thiết thực từ lực lượng khuyến nông các cấp là điểm tựa vững chắc cho bà con”, anh Quý chia sẻ.

Theo ông Đặng Văn Thi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Liên, qua theo dõi định kỳ, tỷ lệ sống của đàn vật nuôi tại các hộ tham gia đạt mức cao, bước đầu ghi nhận kết quả rất khả quan. Mô hình đã tạo động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.

Tại xã Trà Leng, từ tháng 6/2026, Trung tâm Khuyến nông thành phố cũng hỗ trợ 100% con giống ngan 21 ngày tuổi; hỗ trợ thức ăn, vắc xin phòng bệnh, hóa chất sát trùng và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi ngan thương phẩm an toàn sinh học cho 4 hộ dân trên địa bàn (mỗi hộ được hỗ trợ 100 - 200 con giống).

Ông Châu Ngọc Phương, cán bộ Trung tâm Khuyến nông thành phố cho hay, hiện bà con tại 2 xã Trà Leng và Trà Liên đã xuất bán đàn vật nuôi, trọng lượng mỗi con bình quân đạt từ 3,6 - 3,8kg, giá bán thương phẩm 80 - 90 nghìn đồng/kg. “Mô hình đã cấp giống chuẩn (đã tiêm vắc xin), hỗ trợ người dân về kỹ thuật chăn nuôi, cách thức phòng bệnh cho đàn vật nuôi, hỗ trợ 100% chi phí thức ăn nên bà con rất phấn khởi”, ông Phương nói.

Tương tự, tại hai xã Hòa Tiến và Hòa Vang, mô hình nuôi vịt thịt an toàn sinh học theo hướng hữu cơ có bổ sung thảo dược cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Trung tâm Khuyến nông thành phố đã tuyển chọn đơn vị cung ứng giống uy tín, cấp phát 1.600 con vịt Cherry Valley (vịt Anh Đào); đồng thời hỗ trợ kinh phí thức ăn, vật tư cho 6 hộ tham gia mô hình.

Người dân được hỗ trợ 40% chi phí con giống, vật tư, thức ăn và được hỗ trợ kỹ thuật nuôi. Nhờ sự sát cánh, đồng hành của cán bộ kỹ thuật, đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ hao hụt không đáng kể.

Mô hình nuôi ngan nội (vịt xiêm) thương phẩm theo hướng an toàn sinh học giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Khả quan mô hình nuôi lươn và cá chình

Ở mảng nuôi trồng thủy sản, mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể không bùn có bổ sung thảo dược được Trung tâm Khuyến nông triển khai từ cuối tháng 6/2026 tại xã Vu Gia, bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Trong đợt 1, đơn vị đã cấp phát 18.000 con lươn giống cùng thức ăn, vật tư cho 2 hộ Nguyễn Quang Tín và Lâm Quang Huy (thôn Ô Gia). Cán bộ kỹ thuật thường xuyên giám sát tình hình sinh trưởng, kiểm soát chất lượng môi trường nước và quy trình phòng bệnh tại các bể nuôi lươn của người dân.

Là một trong những hộ trực tiếp tham gia mô hình, ông Lâm Quang Huy (nhận hỗ trợ 6.000 con giống) chia sẻ, việc người nuôi mới tiếp cận quy trình kỹ thuật nuôi lươn trong bể không bùn nên tỷ lệ hao hụt trên tổng đàn ở đợt thử nghiệm đầu tiên còn cao; lươn có phát sinh dịch bệnh, cần điều trị dứt điểm nên tốc độ tăng trưởng có phần chậm hơn so với phương thức nuôi truyền thống.

Mặc dù vậy, việc nhận diện các yếu tố kỹ thuật này là cơ sở quan trọng để cán bộ chuyên môn và hộ nuôi tiếp tục hoàn thiện quy trình chăm sóc cho các lứa nuôi tiếp theo.

Mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể không bùn có bổ sung thảo dược tại hộ ông Lâm Quang Huy (xã Vu Gia). Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại hai xã Đại Lộc và Vu Gia, Trung tâm Khuyến nông thành phố đang gấp rút triển khai mô hình nuôi cá chình thương phẩm ứng dụng công nghệ cao. Các hộ được lựa chọn đều đã có sẵn hệ thống bể nuôi tuần hoàn công nghệ cao tại gia đình và tiến hành cải tạo lại theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ.

Với tổng quy mô trên 1.000 con giống cho 2 mô hình, các hộ dân được lựa chọn tham gia mô hình cũng sẽ được hỗ trợ 40% chi phí con giống, vật tư, đồng thời được hướng dẫn vận hành hệ thống lọc tuần hoàn nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường nước bể nuôi và phòng trị bệnh cho cá.

Theo đại diện Trung tâm Khuyến nông thành phố, đơn vị đã lựa chọn hộ dân đáp ứng các tiêu chí được hỗ trợ từ mô hình và đang hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu để cấp phát giống và vật tư theo đúng tiến độ đề ra.

Có thể thấy, các mô hình khuyến nông được triển khai trong năm 2026 tại Đà Nẵng đang từng bước minh chứng tính hiệu quả về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế. Đây là cơ sở để nhân rộng các mô hình trong thực tiễn, giúp nâng cao năng lực sản xuất cho người dân và hướng tới phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững.