Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân tung ảnh ngọt ngào trước ngày đón con đầu lòng

Mới đây, diễn viên Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đồng loạt chia sẻ bộ ảnh tình cảm, thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là lần đầu tiên cặp đôi cùng công khai những khoảnh khắc bên nhau kể từ khi xác nhận chuyện tình cảm hồi tháng 8.

Trong loạt ảnh mới, Khả Ngân xuất hiện với bụng bầu lớn, diện sơ mi kết hợp quần jeans rộng. Nữ diễn viên giữ vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Nhan Phúc Vinh lựa chọn trang phục đơn giản, thường xuyên có những cử chỉ ôm, hôn và dành ánh mắt trìu mến cho bạn đời.

Khả Ngân viết: “It’s the most beautiful time of the year” (Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm). Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình sắp có thêm thành viên.

Cả hai đều hồi hộp và mong chờ ngày con chào đời. Trong thời gian qua, cặp đôi chủ động tìm hiểu kiến thức chăm sóc trẻ nhỏ, chuẩn bị cho vai trò làm cha mẹ thông qua sách vở và kinh nghiệm từ bạn bè.

Nhan Phúc Vinh cũng đang sửa sang nhà cửa để chuẩn bị đón con đầu lòng. Bên cạnh đó, anh vẫn duy trì công việc nghệ thuật, tham gia các hoạt động truyền thông cho phim điện ảnh “Viên đạn cuối cùng”, dự kiến ra mắt đầu năm 2027.

Về phía Khả Ngân, nữ diễn viên cho biết sức khỏe ở giai đoạn cuối thai kỳ ổn định. Cô cảm thấy thoải mái khi luôn có Nhan Phúc Vinh ở bên chăm sóc, động viên.

Những tháng gần đây, người đẹp cũng hạn chế tham gia các sự kiện để dành thời gian nghỉ ngơi.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân có khoảng thời gian dài giữ kín mối quan hệ. Cả hai quen biết từ năm 2018 khi cùng tham gia một dự án quảng cáo. Đến năm 2024, họ tiếp tục đồng hành trong một số hoạt động chạy bộ cùng bạn bè.

Tuy nhiên, khi ấy, mối quan hệ của hai diễn viên chủ yếu được biết đến trong phạm vi bạn bè, đồng nghiệp. Cả hai cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh riêng tư trên mạng xã hội.

Tối 31/8/2026, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân cùng dòng trạng thái ngắn gọn “She said yes” (Cô ấy đã đồng ý). Cùng thời điểm, Khả Ngân cũng chia sẻ hình ảnh bên nam diễn viên, gọi đây là “một hành trình mới và cũng là hành trình hạnh phúc nhất” của cô. Nữ diễn viên cảm ơn bạn đời vì đã đến, yêu thương và cùng cô xây dựng một mái ấm riêng.

Đến tối 1/10, Khả Ngân tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh khoe bụng bầu, xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Quản lý của nữ diễn viên cũng xác nhận thông tin này với báo chí. Tuy nhiên, cô không muốn tiết lộ thêm về thai kỳ và mong muốn giữ sự riêng tư cho gia đình.

Khả Ngân sinh năm 1997, từng được biết đến với danh xưng “hot girl boxing” trước khi chuyển hướng hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia nhiều phim truyền hình như “Hậu duệ mặt trời bản Việt”, “11 tháng 5 ngày”, “Gia đình mình vui bất thình lình”,...

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, quê Cần Thơ. Anh từng hoạt động với vai trò người mẫu trước khi trở thành diễn viên. Nam nghệ sĩ ghi dấu qua các phim “Tình yêu và tham vọng”, “Ngày ấy mình đã yêu”, “Đừng làm mẹ cáu”, “Anh có phải đàn ông không?”, “Giấc mơ của mẹ” và “Nhà mình lạ lắm”.