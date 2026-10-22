Nhan Phúc Vinh than thở về Khả Ngân

Mới đây, Nhan Phúc Vinh khiến khán giả bật cười khi chia sẻ câu chuyện tặng quà cho Khả Ngân trên trang cá nhân. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh chiếc iPhone mới, đồng thời kể lại hành trình món quà bị để sang một bên suốt gần một tháng trước khi được mở hộp.

“Ủa tặng quà đâu liên quan gì vụ ‘Chăm Mai’ đâu ta, sao mà em nó bị phủ bụi mốc meo gần tháng mới được unbox là sao vậy quý vị, mấy vụ này em nó non kinh nghiệm quá”, Nhan Phúc Vinh viết. Cách kể chuyện của nam diễn viên khiến câu chuyện tặng quà trở nên thú vị.

Nhan Phúc Vinh hài hước than thở khi món quà anh mua tặng Khả Ngân phải chờ gần một tháng mới được mở hộp.

Trong phần story được chia sẻ, Nhan Phúc Vinh cho biết: “Đi Vietnam Mountain Marathon (VMM) về liền hết ga hết số hí hửng đi mua về tặng bé, nào ngờ bị cho vào xó chờ cả tháng mới tới lượt được unbox”. Chi tiết này khiến nhiều người chú ý đến phản ứng của Khả Ngân trước sự nhiệt tình của bạn trai.

Thời gian qua, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân liên tục nhận được lời chúc mừng sau khi công khai mối quan hệ. Tối 31/8/2026, nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn cùng dòng trạng thái “She said yes”. Khả Ngân sau đó cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cả hai bước vào một hành trình mới và cùng hướng đến việc xây dựng mái ấm riêng.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân liên tục nhận được lời chúc mừng sau khi công khai mối quan hệ.

Đến ngày 1/10, Khả Ngân chính thức xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong thời gian này, cô chủ động giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc bản thân, chuẩn bị cho vai trò làm mẹ.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh cũng có động thái đáng chú ý. Nhan Phúc Vinh đăng ảnh Khả Ngân mang bụng bầu và dành cho cô những lời âu yếm, gọi cô là "em bé". Không những thế, Nhan Phúc Vinh còn khéo léo xin phép vợ bầu để sang năm được đi leo núi.

"Năm sau cho anh đi trêu CHĂM MAI (đi leo núi) nha!. Xong chụp được cái hình như này… Vậy là coi như đã được cấp "visa" rồi phải không ạ", Nhan Phúc Vinh chia sẻ.

Nhan Phúc Vinh đăng ảnh vợ bầu và khéo léo xin phép nàng cho đi leo núi.

Về sự nghiệp, Nhan Phúc Vinh được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Tình yêu và tham vọng, Ngày ấy mình đã yêu, Đừng làm mẹ cáu và Anh có phải đàn ông không?. Anh cũng từng tham gia các phim điện ảnh như Đường đua, Đảo của dân ngụ cư và Ước hẹn mùa thu.

Trong khi đó, Khả Ngân ghi dấu qua 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình và bản Việt của Hậu duệ mặt trời. Trên màn ảnh rộng, cô từng góp mặt trong Lật mặt 2: Phim trường, Nàng tiên có 5 nhà và Hai Phượng. Năm 2026, nữ diễn viên tham gia phim Việt Nam - Ấn Độ Vạn dặm yêu em, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 85 triệu đồng tại phòng vé.

Câu chuyện chiếc điện thoại chờ gần một tháng mới được mở hộp mang đến góc nhìn đời thường về mối quan hệ của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân. Sau khi công khai đính hôn và thông báo tin vui có con đầu lòng, những chia sẻ gần gũi của cả hai tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.