Nhan Phúc Vinh tái hiện hình ảnh của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đối đầu với ai?
Trong dự án "Viên Đạn Cuối Cùng" dự kiến ra rạp vào Tết Dương lịch 2027, Nhan Phúc Vinh được "chọn mặt gửi vàng" cho vai nam chính, hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử giành tấm HCV Olympic Rio 2016 và mang đến nhiều câu chuyện về cuộc sống thường ngày của nam VĐV.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhan-phuc-vinh-tai-hien-hinh-anh-cua-xa-thu-hoang-xuan-vinh-doi-dau-voi-ai-post1888759.tpo