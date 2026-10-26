Nhan Phúc Vinh tái hiện hình ảnh của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đối đầu với ai?

Không có đội hình đắt giá, không sở hữu dàn ngôi sao nổi bật và cũng chẳng được xếp vào nhóm ứng viên vô địch trước mùa giải, nhưng Sông Lam Nghệ An (SLNA) đang bay cao trên bảng xếp hạng Giải bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 (LPBank V.League 1-2026/27) bằng một công thức giàu sức thuyết phục: Tổ chức chặt chẽ, sức trẻ, khát vọng và niềm tin vào bản sắc. Chuỗi 5 trận bất bại của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn buộc các đối thủ phải nhìn đội bóng xứ Nghệ bằng ánh mắt khác.