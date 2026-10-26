Nhan Phúc Vinh hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong bộ phim lấy cảm hứng từ kỳ tích Huy chương Vàng Olympic

Không chỉ tái hiện một cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam, bộ phim còn đi sâu vào những áp lực, thất bại và góc khuất phía sau ánh hào quang. Đó còn là câu chuyện về tình cha con, tình đồng đội và những mối quan hệ được thử thách bởi khác biệt văn hóa, ngôn ngữ. Đằng sau chiến thắng lịch sử là hành trình của những con người phải học cách thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng nhau để tiến gần hơn đến mục tiêu chung.

Đảm nhận vai chính Hoàng Xuân Vinh, Nhan Phúc Vinh đối mặt với thử thách tái hiện một nhân vật có thật, với phong thái, giọng nói và những thói quen đặc trưng đã quen thuộc với công chúng. Chia sẻ về lựa chọn diễn viên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: “Tìm một diễn viên nam có thể đóng Hoàng Xuân Vinh rất khó. Ngoài Nhan Phúc Vinh, tôi chưa nghĩ ra được ai”.

Theo đạo diễn, điều khiến anh lựa chọn Nhan Phúc Vinh không chỉ nằm ở sự thẳng thắn và khiếu hài hước có nét tương đồng với xạ thủ ngoài đời, mà còn ở niềm đam mê thể thao mãnh liệt của nam diễn viên. Với đạo diễn, thần thái của một người thực sự yêu và sống cùng thể thao là điều không dễ tìm thấy ở bất kỳ diễn viên nào. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Nhan Phúc Vinh có thể mang đến hình ảnh một vận động viên thuyết phục trên màn ảnh.

Trong quá trình phát triển kịch bản, đạo diễn cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp với Hoàng Xuân Vinh để tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Phim dựa trên những chất liệu có thật, đồng thời sử dụng một số tình tiết hư cấu nhằm phục vụ việc kể chuyện điện ảnh.

Bên cạnh hành trình thi đấu của Hoàng Xuân Vinh, Viên đạn cuối cùng khai thác những mối quan hệ phía sau một đội tuyển thể thao: Tình cha con với những khoảng cách và kỳ vọng khó nói thành lời, tình đồng đội được hình thành qua cạnh tranh, va chạm và sẻ chia, cùng hành trình kết nối giữa HLV Hàn Quốc Park Chung Gun và các xạ thủ Việt Nam.

Bên cạnh Nhan Phúc Vinh trong vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Viên đạn cuối cùng quy tụ dàn diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc. Lee Kyung Young đảm nhận vai huấn luyện viên Park Chung Gun, Lee Jung Eun vào vai vợ của HLV Park, Thanh Hương hóa thân thành HLV Nguyễn Thị Nhung, trong khi Jung Il Woo đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong Oh, một trong những đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh.