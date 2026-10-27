Nhan Phúc Vinh hóa thân thành người hùng Olympic trong 'Viên đạn cuối cùng'

Mới đây, bộ phim "Viên đạn cuối cùng" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hé lộ hình ảnh Nhan Phúc Vinh trong vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Poster gây chú ý với hình ảnh bàn tay cầm súng, cánh tay khoác áo đỏ và một phần gương mặt nam chính ẩn trong bóng tối, gợi không khí căng thẳng trước thời khắc quyết định.

"Viên đạn cuối cùng" lấy cảm hứng từ hành trình thi đấu của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. Khi đó, xạ thủ Việt Nam làm nên lịch sử với tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi và HCB nội dung 50m súng ngắn tự chọn. Không chỉ tái hiện thành tích thể thao, bộ phim còn khai thác những áp lực, thất bại và các mối quan hệ phía sau vinh quang.

Nhan Phúc Vinh sẽ vào vai xạ thủ trong “Viên đạn cuối cùng”. Ảnh: NSX

Chia sẻ về việc lựa chọn diễn viên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết tìm người phù hợp để hóa thân thành Hoàng Xuân Vinh là thử thách lớn. “Tìm một diễn viên nam có thể đóng Hoàng Xuân Vinh rất khó. Ngoài Nhan Phúc Vinh, tôi chưa nghĩ ra được ai”, anh nói.

Theo đạo diễn, Nhan Phúc Vinh có những nét tính cách tương đồng với xạ thủ ngoài đời, đồng thời sở hữu niềm đam mê thể thao. Trong quá trình phát triển kịch bản, ê-kíp cũng có dịp trao đổi trực tiếp với Hoàng Xuân Vinh để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Phim sử dụng chất liệu từ câu chuyện có thật, kết hợp một số tình tiết hư cấu nhằm phục vụ cách kể chuyện điện ảnh.

Sinh năm 1986 tại Cần Thơ, Nhan Phúc Vinh tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Cần Thơ trước khi theo học diễn xuất tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sau thời gian hoạt động người mẫu, anh dần khẳng định tên tuổi qua cả phim truyền hình và điện ảnh.

Nhan Phúc Vinh ghi dấu qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Ảnh: NSX

Vai diễn trong "Đảo của dân ngụ cư" giúp anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều 2017 và Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20. Năm 2018, anh tiếp tục nhận giải Cánh diều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình với "Ngày ấy mình đã yêu".

Những năm sau đó, nam diễn viên ghi dấu ấn qua các phim "Tình yêu và tham vọng", "Giấc mơ của mẹ", "Đừng làm mẹ cáu" và "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do".

Nhan Phúc Vinh cũng là gương mặt quen thuộc tại giải Mai Vàng với 5 lần được vinh danh. Các dấu mốc đáng chú ý gồm giải thưởng năm 2012 với "Sao đổi ngôi", năm 2013 với "Đường đua", năm 2020 với "Tình yêu và tham vọng", năm 2022 với "Giấc mơ của mẹ" và mùa giải 2023 với "Đừng làm mẹ cáu".

Ngoài diễn xuất, anh duy trì lối sống năng động với các hoạt động chạy bộ, đạp xe và leo núi. Việc đảm nhận vai Hoàng Xuân Vinh trong "Viên đạn cuối cùng" vì thế mở ra thử thách mới, đòi hỏi nam diễn viên nghiên cứu kỹ phong thái, giọng nói, thói quen và tâm lý của một vận động viên đỉnh cao.