Nhan Phúc Vinh chính thức trở lại sau 7 năm

Nhan Phúc Vinh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua những bộ phim giờ vàng của VTV. Sở hữu ngoại hình nam tính, phong thái lịch lãm, anh thường được giao những nhân vật thành đạt, quyết đoán. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên không chỉ gắn với hình tượng nam thần mà còn được đánh dấu bằng những vai diễn gai góc, đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Trong Tình Yêu Và Tham Vọng, Nhan Phúc Vinh gây chú ý với vai Minh, một doanh nhân trải qua nhiều biến cố trong công việc và tình cảm. Đến Đừng Làm Mẹ Cáu và Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do, anh tiếp tục cho thấy khả năng thể hiện những nhân vật có tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Những vai diễn này góp phần củng cố vị trí của nam diễn viên trên màn ảnh nhỏ, đồng thời giúp anh duy trì sức hút với khán giả qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nhan Phúc Vinh trở lại màn ảnh rộng sau hơn 7 năm với vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Dù thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, Nhan Phúc Vinh vẫn có gia tài điện ảnh đáng chú ý. Anh chạm ngõ màn ảnh rộng với Giải Cứu Thần Chết (2009), trước khi tạo dấu ấn qua vai Hải trong Đường Đua (2013). Nhân vật phản diện gai góc này giúp anh giành giải Mai Vàng ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất.

Năm 2017, Nhan Phúc Vinh tiếp tục thử sức với vai Miên trong Đảo Của Dân Ngụ Cư. Màn thể hiện của anh được ghi nhận bằng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng và Liên hoan phim Việt Nam. Cùng năm, anh góp mặt trong Chí Phèo Ngoại Truyện với vai Thiên Bá. Sau đó, nam diễn viên vào vai tiền đạo Phong trong 11 Niềm Hy Vọng (2018), trước khi tham gia Ước Hẹn Mùa Thu (2019) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đây là bộ phim điện ảnh gần nhất của anh được phát hành tại rạp trước quãng thời gian dài tập trung cho truyền hình.

Sự trở lại với Viên Đạn Cuối Cùng vì thế mang ý nghĩa đáng chú ý trong hành trình làm nghề của Nhan Phúc Vinh. Trong phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, anh hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người giành huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam tại Rio 2016. Tác phẩm khai thác hành trình chinh phục đỉnh cao, những thất bại, áp lực tâm lý và sự đồng hành của gia đình, thầy cô, đồng đội phía sau chiến thắng lịch sử. Phim còn quy tụ dàn diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc, gồm Thanh Hương, Lee Kyung Young, Lee Jung Eun và Jung Il Woo, dự kiến khởi chiếu dịp Tết Dương lịch 2027.

Đảm nhận nhân vật có nguyên mẫu ngoài đời đặt ra yêu cầu khác biệt so với những vai diễn hư cấu mà Nhan Phúc Vinh từng thể hiện. Anh cần tiếp cận phong thái của một vận động viên thành tích cao, đồng thời truyền tải áp lực và hành trình vượt qua thất bại để chạm đến đỉnh cao. Theo thông tin giới thiệu dự án, nam diễn viên còn có cơ hội học hỏi kỹ năng bắn súng từ chính xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Nhan Phúc Vinh từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn gai góc trên màn ảnh rộng.

Ngoài diễn xuất, Nhan Phúc Vinh còn duy trì niềm đam mê thể thao, từng tham gia các thử thách sức bền khắc nghiệt. Anh cũng là người khá kín tiếng về đời tư. Thông tin tình cảm giữa nam diễn viên và Khả Ngân được công chúng chú ý trong năm 2026, tạo thêm sự quan tâm dành cho cuộc sống cá nhân của anh bên cạnh những bước tiến nghề nghiệp.

Sau nhiều năm gắn bó với truyền hình, Viên Đạn Cuối Cùng là dịp để Nhan Phúc Vinh trở lại màn ảnh rộng bằng một hình tượng khác biệt. Dự án không chỉ đánh dấu lần tái xuất sau hơn 7 năm kể từ Ước Hẹn Mùa Thu, mà còn mở ra cơ hội để anh tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa trong những vai diễn có yêu cầu chuyên môn và tâm lý cao.