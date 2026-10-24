Nhẫn nhịn chồng ngoại tình nhiều năm vì con, chuyến đi Đà Nẵng khiến tôi nghĩ đến ly hôn

Nhiều năm làm vợ, tôi quen với việc tự tìm lý do để tha thứ

Tôi năm nay gần 50 tuổi, là giáo viên, còn chồng làm nghề xây dựng. Công việc của anh thường xuyên phải đi xa. Những ngày chồng vắng nhà, tôi vừa đi dạy vừa lo chuyện cơm nước, học hành của hai con. Một đứa sắp tốt nghiệp THCS, đứa còn lại chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nhìn các con lớn lên, tôi luôn tự nhủ chỉ cần chúng được học hành đến nơi đến chốn, có đủ tình yêu thương của bố mẹ thì những vất vả của mình đều đáng giá.

Tôi không phải người phụ nữ không biết chồng có vấn đề. Từ lâu, tôi đã nhận ra những biểu hiện bất thường, nghe những lời xì xào về chuyện anh có người bên ngoài. Tôi từng giận dữ, chất vấn, nhưng rồi mọi chuyện lại trôi qua. Tôi không biết làm cách nào để chồng từ bỏ thói trăng hoa, còn anh cũng chẳng thực sự cho tôi thấy quyết tâm thay đổi.

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Mỗi lần nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi lại nhìn hai con mà chùn bước. Tôi sợ chúng còn quá nhỏ để hiểu vì sao bố mẹ chia tay, sợ cuộc sống của các con bị đảo lộn. Vì thế, tôi chọn nhẫn nhịn, tự an ủi rằng chỉ cần chồng vẫn có trách nhiệm với gia đình, các con vẫn được lớn lên trong một mái nhà có đủ bố mẹ thì mình có thể cố gắng thêm.

Nhưng gần đây, tôi biết chồng đã gắn bó sâu nặng với một người phụ nữ khác, thậm chí có con với cô ấy. Tôi gần như suy sụp. Nếu trước kia tôi còn có thể tự lừa mình rằng đó chỉ là những mối quan hệ ngoài luồng nhất thời, thì chuyện này đã vượt quá giới hạn tôi có thể chấp nhận. Tôi đau đớn không chỉ vì bị phản bội, mà còn vì nhận ra suốt những năm tháng mình cố giữ gìn gia đình, chồng đã âm thầm xây dựng một cuộc sống khác.

Chuyến du lịch Đà Nẵng và tin nhắn khiến mẹ con tôi chết lặng

Mùa hè vừa rồi, hai con đạt kết quả học tập tốt. Tôi muốn thưởng cho các con một chuyến nghỉ dưỡng để cả nhà cùng thư giãn sau một năm học hành vất vả. Tôi đã dành dụm một khoản tiền không nhỏ, lựa chọn nơi ở và chuẩn bị lịch trình với mong muốn các con có những ngày vui vẻ, thoải mái nhất.

Thật lòng, tôi cũng hy vọng chuyến đi sẽ giúp gia đình gần gũi hơn. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn muốn tin rằng chồng có thể dành thời gian cho vợ con.

Thế nhưng, chuyến bay vừa hạ cánh xuống Đà Nẵng, chồng đã than mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Anh bảo mẹ con tôi cứ đi chơi trước, khi nào cần sẽ gọi.

Đến chiều, khi mẹ con tôi trở về khách sạn, tôi nhận được tin nhắn của chồng: "Bố có việc công ty phải về gấp, mẹ con chơi vui vẻ...".

Tôi lập tức gọi cho anh, giọng không giấu nổi thất vọng: Anh về thật rồi à? Cả nhà đã lên kế hoạch từ trước, sao anh có thể bỏ đi mà chỉ nhắn một câu như vậy?

Anh đáp ngắn gọn: Công ty có việc gấp, anh phải về. Mẹ con em cứ chơi đi, đừng làm mọi chuyện phức tạp lên.

Tôi nghẹn lòng. Chuyến đi này tôi đã dành dụm tiền bạc, mong cả nhà có những ngày vui vẻ bên nhau, vậy mà anh thậm chí không buồn giải thích với các con. Khi biết bố đã về, hai con tôi chết lặng. Nhìn vẻ thất vọng của các con, tôi vừa đau lòng vừa tủi hổ. Sau bao năm nhẫn nhịn để giữ gia đình, đến giây phút ấy, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình không thể tiếp tục chịu đựng như trước nữa.

Ảnh minh họa.

Tôi đã giữ gia đình vì con, nhưng liệu điều đó có còn ý nghĩa?

Đêm ấy, tôi đã thức trắng đêm. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu việc cố giữ một gia đình chỉ còn hình thức có thực sự tốt cho các con.

Tôi nghĩ đến bản thân mình. Tôi là một người vợ, nhưng trước hết cũng là một con người có lòng tự trọng và giới hạn chịu đựng. Tôi có thể tha thứ cho một sai lầm nếu người mắc lỗi thực sự muốn sửa chữa, nhưng không thể mãi nhẫn nhịn trong một cuộc hôn nhân mà sự thành thật đã không còn.

Tôi chưa biết nếu ly hôn, cuộc sống của ba mẹ con sẽ thay đổi ra sao. Tôi hiểu sẽ có những khó khăn về kinh tế, chuyện học hành và tâm lý của các con. Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục sống trong cảnh nghi ngờ, thất vọng, ngày ngày tự tìm lý do để giải thích cho những hành động của chồng.

Sau chuyến đi, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chuyện ly hôn

Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi muốn bình tĩnh suy nghĩ, cân nhắc tương lai của các con và chuẩn bị cho những thay đổi nếu cuộc hôn nhân này thực sự đi đến hồi kết. Tôi không muốn ly hôn chỉ vì một phút đau lòng, nhưng càng không muốn tiếp tục chỉ vì đã chịu đựng quá nhiều năm nên không nỡ buông bỏ.

Tôi vẫn tin các con cần tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Nhưng có lẽ, điều chúng cần hơn cả là được sống trong một môi trường không có những lời nói dối, không phải chứng kiến mẹ âm thầm đau khổ hay bố liên tục vắng mặt.

Nếu một ngày chúng tôi phải chia tay, tôi mong cả hai vẫn đủ trách nhiệm để đồng hành cùng các con, thay vì biến chuyện ly hôn thành cuộc chiến khiến chúng tổn thương thêm.

Tôi vẫn chưa biết mình có đủ dũng khí để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này hay không. Nhưng ít nhất, sau chuyến đi ấy, tôi không còn muốn tự thuyết phục mình rằng chỉ cần nhẫn nhịn thêm nữa.