Nhan nhản phụ tùng xe máy 'rởm' chất lượng kém đe dọa tính mạng người dùng

Tâm lý phó mặc xe cho người sửa chữa đã tạo kẽ hở để kẻ gian tuồn vào thị trường những phụ tùng xe máy bị làm giả, làm nhái tinh vi âm thầm phá hủy chiếc xe.

Mới đây, thông tin về vụ bắt giữ hơn 20 tấn phụ tùng xe máy (trị giá khoảng 1,35 tỉ đồng) của Công an TP.HCM làm dư luận không khỏi hoang mang về chất lượng các sản phẩm đang sử dụng. Phần lớn số lượng hàng hóa này là hàng giả, hàng nhái phụ tùng xe máy nhãn nhiệu lớn của Nhật Bản, Thái Lan như bố thắng dĩa, IC, ống dẫn nhiên liệu, bình xăng con, sên xe gắn máy, máy đánh dây đai, dây curoa, tem nhãn, bao bì các loại… cùng máy móc, phương tiện dùng để sản xuất hàng giả.

Hiện nay, thị trường phụ tùng xe gắn máy có rất nhiều sản phẩm làm giả, làm nhái các nhãn hiệu lớn như Honda, yamaha, FMC… đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc trong nước sản xuất và được bày bán tại một số cửa hàng sửa chữa xe máy trên toàn quốc. Do hàng nhái chủ yếu được sản xuất bằng công nghệ thủ công và chất liệu không đạt chuẩn, nhiều loại pha trộn hợp chất kém chất lượng nên độ chính xác và tuổi thọ đều kém, nhanh hỏng và không an toàn cho người sử dụng.

Bộ chế hòa khí và má phanh là những bộ phận bị làm giả nhiều nhất. Ảnh minh họa

Điều đáng nói là hàng nhái được sản suất ngày càng tinh vi và rất giống với hàng thật, kể cả nhãn mác bao bì sản phẩm. Một lí do khác khiến các loại phụ tùng này rất hiếm khi bị phát giác là đa phần khách hàng đi sửa xe thường không có kiến thức chuyên môn nên hay phó mặc cho các thợ sửa xe trong việc lựa chọn phụ tùng, linh kiện nào để thay thế.

Khi mới sử dụng phụ tùng xe máy kém chất lượng, có thể người tiêu dùng sẽ chưa nhận biết được tác hại của nó. Nhưng sau một thời gian, các linh kiện giả sẽ nhanh chóng hư hại, kéo theo độ bền của xe ngày càng giảm, hoặc ảnh hưởng các bộ phận liên quan.

Một trong số những sản phẩm được làm nhái nhiều nhất của xe máy là bộ chế hòa khí (bình xăng con). Thậm chí để đánh lừa người mua, đôi khi bình xăng nhái còn có thể được đội giá lên gần bằng giá bình thật. Do sản xuất lậu nên những bình xăng này thường không tuân thủ các nguyên tắc về an toàn, dẫn đến nguy cơ cháy nổ do rò rỉ xăng là rất lớn.

Ngoài ra, má phanh cũng là phụ tùng thường xuyên bị làm giả. Đây là chi tiết chỉ sử dụng nguyên liệu amiăng, một loại nguyên liệu có thể gây ung thư phổi. Với nhà sản xuất có uy tín, lượng amiăng luôn được điều tiết cùng với các nguyên vật liệu khác để đảm bảo đúng chỉ số an toàn khi sử dụng. Còn với má phanh giả, mỗi lần bóp phanh lượng amiăng sẽ được giải phóng đi vào không khí, khiến người sử dụng nhiễm độc amiăng từ má phanh.

Lời khuyên hữu ích dành cho người sử dụng xe máy chính là nên đến các đại lý bảo hành sửa chữa chính hãng hoặc cửa hàng uy tín khi có nhu cầu. Khi đem xe đi sửa, nên chú ý đến các thao tác của người thợ sửa xe, không nên phó mặc cho thợ sửa xe hoặc các cửa hàng mà cần phải tự kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của phụ tùng, linh kiện. Cần yêu cầu phiếu bảo hành để có cơ sở khiếu kiện khi có vấn đề.

Thanh Nhàn (T/h)

Thanh Nhàn