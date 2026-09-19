Nhan nhản biển báo giao thông vẫn ghi địa danh cũ

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Nam vào đô thị Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn, khu vực xã Hiệp Thạnh và đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), một số biển báo vẫn ghi địa danh “TP. Đà Lạt”.

Biển báo chỉ dẫn vẫn ghi địa danh cũ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Biển báo chỉ dẫn vẫn ghi địa danh cũ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tương tự, trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), một số biển chỉ dẫn vẫn ghi các địa danh cũ như “TP Phan Thiết”, “TP Nha Trang”, “TT Chợ Lầu”, “TT Di Linh”.

Những thông tin này chưa phù hợp với địa danh hành chính hiện nay, có thể gây lúng túng cho người dân, du khách trong việc xác định địa điểm, nhất là trên các tuyến có lưu lượng phương tiện lớn.

Trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), biển báo chỉ dẫn giao thông vẫn để địa danh “TP Phan Thiết”. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), biển báo chỉ dẫn giao thông vẫn ghi địa danh cũ “TP Nha Trang”, “TT Chợ Lầu", "TT Di Linh”. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trên địa bàn TP Đồng Nai, sau khi đơn vị hành chính được sắp xếp, nhiều biển chỉ dẫn giao thông trên các tuyến đường vẫn chưa được cập nhật theo địa danh mới. Một số biển báo còn ghi tên địa phương, đơn vị hành chính trước đây, trong khi địa giới và tên gọi đã có thay đổi.

Tình trạng này khiến thông tin chỉ dẫn trên đường chưa đồng bộ với hệ thống hành chính hiện nay, phần nào gây khó khăn cho người dân, nhất là người từ địa phương khác đến. Việc rà soát, thay thế biển báo cần được thực hiện đồng bộ, ưu tiên các tuyến đường chính và khu vực đông phương tiện.

Biển chỉ dẫn giao thông vẫn chưa được cập nhật theo địa danh mới. Ảnh: NÔNG NGÂN

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã, đặc khu đã rà soát toàn bộ hệ thống, tập trung vào các biển báo liên quan địa danh cấp tỉnh, cấp xã sau sáp nhập.

TPHCM cơ bản đã thay đổi các biển báo, chỉ dẫn khoảng cách giữa thành phố với các địa phương lân cận. Riêng biển chỉ dẫn trong nội thành đang được tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thay thế phù hợp theo địa danh mới.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, các địa phương và đơn vị liên quan phải tiếp tục rà soát, xác định trách nhiệm thay thế đối với từng tuyến đường, từng loại công trình; các dự án giao thông chưa hoàn tất cũng phải cập nhật hệ thống biển báo trước khi đưa vào khai thác.

Bảng chỉ dẫn chưa được cập nhật địa danh mới. Ảnh: THANH DUY

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng và nhà đầu tư dự án giao thông trên cả nước được yêu cầu rà soát, cập nhật biển chỉ dẫn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố.

Cụ thể, các đơn vị phải thay thế địa danh trên biển chỉ dẫn đến huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không còn tồn tại, do bỏ chính quyền cấp huyện hoặc do thay đổi tên đơn vị hành chính. Đồng thời, thông tin về khoảng cách đến địa danh mới cũng phải được điều chỉnh. Các báo hiệu đường bộ, cột km và biển chỉ dẫn khác có liên quan đến thay đổi địa danh, khoảng cách cũng phải được rà soát, lập phương án điều chỉnh.

Đối với các biển chỉ dẫn liên quan giữa các tỉnh, thành, việc lựa chọn địa danh mới cần có sự thống nhất, trong đó có ý kiến của chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông. Đặc biệt, tại một số địa phương, sau sắp xếp, tên thành phố cũ không được sử dụng cho phường mới, khiến việc lựa chọn địa danh để đưa lên biển chỉ dẫn cần được cân nhắc, thống nhất.