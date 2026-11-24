Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số cùng những biến đổi sâu sắc về đời sống xã hội đang đặt công tác bảo tồn di sản trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen...

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ủy viên ban Chấp hành Hội Di sản, Trưởng Ban Đối ngoại và Truyền thông - Hội Di sản TPHCM Trương Lê Hiếu Dân đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi về công tác đối ngoại và truyền thông - giữ gìn ký ức đô thị, bồi đắp sức mạnh mềm của thành phố...

Phóng viên: Thưa ông, nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Hội Di sản Văn hóa TP.HCM, ông đánh giá như thế nào về những chuyển biến nổi bật trong thời gian qua?

- Ông Trương Lê Hiếu Dân, Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông Hội Di sản Văn hóa TPHCM: Vâng, chúng ta có thể thấy rằng quá trình hình thành và phát triển của Hội như một bức tranh phản ánh tương đối rõ sự vận động của ngành di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Khi mới thành lập, 100% hội viên của Hội đều đến từ các cơ quan, đơn vị công lập như hệ thống bảo tàng, các phòng văn hóa quận, huyện. Tuy nhiên, sau hơn ba nhiệm kỳ hoạt động, tỷ lệ này hiện chỉ còn khoảng 50%. Điều đó cho thấy mối quan tâm đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đã vượt ra khỏi phạm vi các thiết chế nhà nước để lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng công trình Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia ngày 04/11/2020. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Đặc biệt, chỉ trong hai năm gần đây, nhiều chi hội mới được thành lập từ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như thiết kế, xây dựng, sản xuất, truyền thông... Đây là tín hiệu rất tích cực, chứng minh rằng câu chuyện di sản không còn là lĩnh vực riêng của ngành văn hóa mà đã trở thành mối quan tâm chung của cộng đồng.

- Chúng ta thường nói bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội. Theo ông, điều đó nên được hiểu như thế nào?

- Tôi cho rằng cần nhìn nhận vấn đề này từ góc độ nhu cầu phát triển xã hội hiện đại. Thụ hưởng văn hóa là nhu cầu thiết yếu của người dân. Đồng thời, việc khai thác các giá trị di sản để tạo ra sản phẩm văn hóa, sản phẩm sáng tạo cũng là xu hướng tất yếu trong nền kinh tế hiện nay.

Tuy nhiên, bất kỳ ngành nghề nào muốn phát triển bền vững cũng phải bảo đảm sự cân bằng giữa khai thác và gìn giữ. Chúng ta không thể chỉ khai thác giá trị di sản mà bỏ quên công tác bảo tồn. Vì vậy, bảo tồn di sản không phải là việc của riêng ngành văn hóa mà là trách nhiệm chung của tất cả các chủ thể đang thụ hưởng hoặc khai thác những giá trị ấy.

- Thưa ông, trong bối cảnh một siêu đô thị đang phát triển mạnh như TP.HCM, đâu là vai trò của di sản văn hóa đối với sự phát triển đô thị?

- Tôi cho rằng TP.HCM đang chịu sức ép rất lớn về tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng. Việc đầu tư xây dựng các công trình hiện đại, hệ thống giao thông, đô thị thông minh là nhu cầu tất yếu.

Ông Trương Lê Hiếu Dân, Trưởng ban Đối ngoại - Truyền thông Hội Di sản TPHCM giới thiệu về Tòa nhà Bảo tàng TPHCM được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia vào ngày 19/5/2012. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Tuy nhiên, nếu chỉ có những tòa nhà chọc trời hay những mô hình phát triển được sao chép ở khắp nơi thì điều gì sẽ tạo nên sự khác biệt của thành phố? Điều gì sẽ khiến cư dân gắn bó và tự hào về nơi mình đang sống?

Theo tôi, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của một đô thị chính là nguồn vốn di sản văn hóa mà đô thị đó sở hữu. Di sản tạo nên bản sắc, ký ức và linh hồn của thành phố. Không chỉ vậy, đây còn là nguồn lực quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa - một ngành kinh tế giàu tiềm năng của tương lai. Tinh thần đó cũng đã được thể hiện rất rõ trong các chủ trương, nghị quyết gần đây của Trung ương và Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa.

- Công nghệ số đang thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận văn hóa. Điều này mang đến những cơ hội và thách thức gì đối với công tác bảo tồn di sản, thưa ông?

- Công nghệ số và truyền thông số tạo ra cơ hội chưa từng có để đưa di sản đến với công chúng nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, đây cũng là thách thức rất lớn. Nếu những người làm công tác di sản không kịp nắm bắt xu hướng tiếp nhận văn hóa của thế hệ trẻ trên các nền tảng số thì chúng ta sẽ đánh mất lợi thế ngay trên chính "sân nhà” của mình. Bởi trên không gian số không tồn tại ranh giới địa lý giữa "sân nhà” và "sân khách".

Chính vì vậy, nhiều năm qua, chúng tôi kiên trì theo đuổi hai giá trị cốt lõi là "sáng tạo" và "kết nối". Người làm di sản phải biết trò chuyện với người trẻ. Tôi dùng từ "trò chuyện" vì đó phải là quá trình đối thoại hai chiều. Chúng ta cần lắng nghe mong muốn của giới trẻ, đồng thời truyền tải giá trị di sản bằng ngôn ngữ sáng tạo, gần gũi với thế hệ của họ, nhưng vẫn giữ được tinh thần và giá trị gốc của di sản.

Nghệ thuật Hát bội tại TPHCM được xếp vào nhóm Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nhà hát biểu diễn phục vụ cộng đồng tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: Giản Thanh Sơn

- Ông vừa nhắc đến yếu tố "kết nối". Cụ thể vai trò này được Hội triển khai như thế nào?

- Vâng, trong xã hội hiện đại, tính liên ngành là yêu cầu bắt buộc. Di sản cần công nghệ để số hóa và lan tỏa. Các sản phẩm công nghệ lại cần truyền thông để tiếp cận công chúng. Khi sản phẩm được biết đến, cần có hệ sinh thái du lịch, thương mại, giáo dục để phát huy hiệu quả.

Ngay sau Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi đã triển khai chiến dịch truyền thông "Heritage HCMC".

Thông qua chiến dịch này, các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ, cùng các chuyên gia về di sản và truyền thông, đã trực tiếp đến nhiều trường đại học để giao lưu với sinh viên các ngành truyền thông, thiết kế và sáng tạo.

Mục tiêu là đưa di sản đến gần hơn với người trẻ, đồng thời từng bước phát huy nguồn lực sinh viên trong công tác quảng bá và truyền thông về di sản văn hóa thành phố.

- Ngoài hoạt động truyền thông, Hội còn có những chương trình cộng đồng nổi bật nào nhằm đưa di sản đến gần công chúng, thưa ông?

- Các chi hội trực thuộc Hội thời gian qua đã rất chủ động triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm di sản dành cho cộng đồng. Tiêu biểu như chương trình "Tiên Thường Tuần Du" do Chi hội Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định phối hợp tổ chức tại Thảo Cầm Viên nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Bên cạnh đó là chương trình "Ngày hội Sách và Văn hóa đêm" do Chi hội Báo chí và Truyền thông phối hợp cùng Đường Sách TP.HCM tổ chức định kỳ hằng tháng. Đến nay chương trình đã bước sang lần tổ chức thứ 10 và trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của nhiều bạn trẻ.

- Ông có thể cho biết những hoạt động đáng chú ý sắp tới của Hội?

- Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay, Hội sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng. Người dân sẽ có cơ hội tham gia các lớp học làm bánh dân gian, workshop nghề thủ công truyền thống, giao lưu cùng nghệ nhân và thưởng thức nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc như đờn ca tài tử Nam Bộ, quan họ, ví dặm...

Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động không chỉ là một chương trình trải nghiệm, mà còn là cơ hội để công chúng cảm nhận rằng di sản không phải là những giá trị nằm trong bảo tàng hay sách vở, mà là một phần sống động của đời sống đương đại. Khi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thấy mình trong câu chuyện di sản thì đó cũng là lúc công tác bảo tồn đạt được thành công lớn nhất.

- Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi này!