83 năm trước - 1943, khi Đảng còn hoạt động trong bí mật, đất nước trong ách thực dân nửa phong kiến, văn hóa suy thoái trầm trọng, Đề cương văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua tháng 02/1943. Đây là văn kiện đầu tiên của Đảng về văn hóa, khẳng định, thể hiện tầm nhìn chiến lược của một Đảng lãnh đạo trong tương lai.

Trong Đề cương văn hóa, lần đầu tiên Đảng nêu lên ba tính chất của cuộc vận động xây dựng nền văn hóa mới, đó là "dân tộc - khoa học - đại chúng". Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (năm 1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phải "xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng".

Đến thời đại công nghiệp 4.0, văn hóa dân tộc và thế giới có sự thay đổi nhất định về cách diễn đạt, nhưng tinh thần cốt lõi của nó cũng không nằm ngoài ba yếu tố đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên từ những ngày đầu Cách mạng.

Chỉ một tháng sau Cách mạng Tháng Tám thành công, dù công việc bộn bề, thù trong giặc ngoài đang sẵn sàng tấn công ta nhưng ngày 07/10/1945, chính quyền Cách mạng đã tổ chức Tuần lễ Văn hóa tại Hà Nội với hơn 200 đại biểu tham dự. Tiếp đến, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", và xác quyết văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, động lực chính trị - xã hội giúp kiến thiết và bảo vệ đất nước.

Phối cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24/11/2026 tại Sân vận động Mỹ Đình

Đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai năm 1948, Bác kêu gọi "kháng chiến hóa văn hóa", "văn hóa hóa kháng chiến" để khẳng định vai trò to lớn của văn hóa trong sự nghiệp Cách mạng.

Như vậy có thể kết luận: Đề cương văn hóa 1943 là sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng quan điểm, lý luận văn hóa ở Việt Nam. Trải qua 83 năm kể từ khi ra đời, nhiều định hướng quan trọng của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 đã được Đảng ta kế thừa, bổ sung, phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và thời kỳ vươn mình của dân tộc.

Đúng 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức trọng thể. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Khi ấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu cho rằng, lâu nay văn hóa chưa được một bộ phận cán bộ và người dân nhận thức đầy đủ vai trò "soi đường cho quốc dân đi"; "văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất", và nhấn mạnh văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc, nên mất văn hóa là mất dân tộc. Vấn đề cấp thiết hiện nay là chấn hưng văn hóa, để văn hóa "soi đường cho quốc dân đi" như tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ.

Sau 83 năm, có những nội dung và khái niệm đã thay đổi nhưng giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự. Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về văn hóa. Các nghị quyết này đã có vai trò, tác dụng to lớn trong định hướng cho sự phát triển của văn hóa nước nhà suốt thời gian qua. Trong bối cảnh mới, thời kỳ phát triển mới, ngày 07/01/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW (Nghị quyết 80) về phát triển văn hóa Việt Nam, ra đời trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Trước đó, trong năm 2025, Đảng đã ban hành 7 nghị quyết mang ý nghĩa đột phá chiến lược trên các lĩnh vực trọng yếu để phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Do vậy, Nghị quyết 80 về văn hóa thể hiện sự hài hòa, tương thích, đồng nhịp với các văn kiện quan trọng nêu trên. Nghị quyết 80 vừa phải tổng kết thực tiễn, kế thừa và phát triển cả lý luận và thực tiễn các nghị quyết trước đó; vừa phải đáp ứng những yêu cầu rất cao và mới khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhu cầu đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thế giới hiện nay đang trong tiến trình xác lập trật tự mới với những chuyển biến rất nhanh, phức tạp chưa từng có, nổi bật là cạnh tranh giữa các nền văn hóa, trong đó có cạnh tranh giá trị và ảnh hưởng của công nghiệp văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế bền vững, làm thay đổi căn bản các chuẩn mực ứng xử và hệ giá trị. Đó là thách thức mới, gay gắt đặt ra cho sự phát triển văn hóa nước ta. Nghị quyết 80 khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại. Chính từ khát vọng và tầm nhìn chiến lược đó mà Nghị quyết 80 đã xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Các nghị quyết trước đây đều xác định "văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội". Ở thời điểm đất nước vươn mình, cả về lý luận mới về văn hóa, thực tiễn đất nước ta và thế giới hiện đại đã gợi mở một nhận thức mới. Theo đó, để có thể phát triển bền vững, văn hóa không chỉ là "nền tảng tinh thần", mà phải trở thành nền tảng vững chắc của sự phát triển. Nghị quyết 80 khẳng định: "Văn hóa, con người là nền tảng", "Phát triển văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc". Từ đó phải hiểu sức mạnh nội sinh quan trọng của văn hóa trong phát triển đất nước, cả về tinh thần, tâm lý, luân lý, xã hội, chính trị và kinh tế. Các giá trị văn hóa tạo ra là "nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn" cho sự phát triển. Văn hóa phải thấm sâu "từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới".

Nghị quyết khẳng định "ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa là một trong ba lĩnh vực đột phá”. Từ đó yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đột phá phát triển trong lĩnh vực văn hóa, ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian số, làm trong sạch môi trường văn hóa số; xây dựng hệ sinh thái văn hóa số.

Nghị quyết 80 đã đặt văn hóa "ngang tầm" với chính trị, kinh tế, xã hội, bao quát toàn bộ các lĩnh vực, loại hình cụ thể của văn hóa, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng lĩnh vực. Đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu chung của ngành công nghiệp văn hóa là "đẩy mạnh phát triển..., hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo", gắn với mục tiêu ngành văn hóa "phải đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và phấn đấu 9% vào năm 2045, hình thành 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa". Nghị quyết cũng xác định "đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển đất nước, cho tương lai dân tộc" và khẳng định "bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước".

Vấn đề con người cũng được xác định rõ trong nghị quyết "phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa". Nghị quyết yêu cầu triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.

Để phát huy vẻ đẹp, sức mạnh, bản sắc của con người và văn hóa Việt Nam trong trật tự thế giới hiện đại, Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ "chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa". Chú trọng quan hệ đặc thù của văn hóa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, bảo tồn và phát triển; giải phóng sức sáng tạo trong thể chế, chính sách, cơ chế phát triển văn hóa, phát huy tài năng văn hóa...

Nghị quyết số 80 gồm nhiều nội dung, bao trùm toàn diện với phương thức và tư duy mới, mang tính đột phá, cùng với khát vọng, mục tiêu, các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, góp phần nâng cao vị thế và tầm vóc mới của nền văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành thương hiệu quốc gia Theo Nghị quyết 80-NQ/TW, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được Nhà nước tổ chức vào 24/11/2026, theo Nghị quyết 28/2026/QH16 thông qua ngày 24/4/2026. Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch từng bước xây dựng "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia. Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay có hàng trăm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức trên phạm vi cả nước để phục vụ Nhân dân. Tại TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội sách với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo", diễn ra từ ngày 19 đến 22/11 tại Côn Đảo. Một số chương trình khác tại các hội sách, triển lãm mỹ thuật cùng chủ đề diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và không gian ngoài trời tại Công viên Lam Sơn. Liên hoan Âm nhạc Hozo 2026 sẽ diễn ra tối 23/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm kết hợp với chương trình nghệ thuật đặc biệt và trình diễn ánh sáng 3D Mapping trước UBND TPHCM...