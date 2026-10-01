Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Tuổi cao vẫn rộn niềm vui

Vui, khỏe mỗi ngày

Chiều nào cũng vậy, các thành viên Câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi tổ dân phố Phù Lưu (phường Yên Phong) lại tụ hội, giao lưu tại khu vực sân đình. Trên sân, những đường chuyền, pha đập bóng diễn ra sôi nổi, hào hứng. Vừa kết thúc trận đấu, ông Trần Đình Doanh phấn khởi chia sẻ: “Vợ chồng tôi tham gia câu lạc bộ khoảng 10 năm nay. Nhờ tập luyện hằng ngày nên tôi thấy người khỏe khoắn hơn, ngủ ngon hơn”.

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Ngọc Thiện biểu diễn dưỡng sinh.

Sân bóng trở thành điểm hẹn quen thuộc, giúp người cao tuổi có thêm niềm vui. Theo ông Nguyễn Đức Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi tổ dân phố Phù Lưu, câu lạc bộ được thành lập từ năm 2009, hiện có 100 thành viên trong đó chủ yếu là người cao tuổi. Không chỉ duy trì hoạt động thường xuyên, câu lạc bộ còn tích cực tham gia các giải thi đấu, giành nhiều huy chương, cúp tại các giải bóng chuyền hơi khu vực và toàn quốc.

Toàn thành phố hiện có 8,8 nghìn câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút hơn 242 nghìn hội viên tham gia. Nhiều đơn vị xây dựng được phong trào khá rõ nét như Hội Người cao tuổi các phường: Phượng Sơn, Trí Quả, Hạp Lĩnh, Mão Điền, Tự Lạn, Yên Dũng...

Không riêng tổ dân phố Phù Lưu, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao dành cho người cao tuổi trên địa bàn phường Yên Phong phát triển với nhiều hình thức phong phú. Hội Người cao tuổi phường hiện duy trì 60 câu lạc bộ, thu hút hơn 1,5 nghìn hội viên tham gia, nổi bật là các câu lạc bộ dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi.

Từ đô thị đến nông thôn, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong người cao tuổi ngày càng đa dạng, trở thành sân chơi bổ ích giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết. Tại xã Tuấn Đạo, câu lạc bộ khiêu vũ, dân vũ xã hiện có 20 thành viên, duy trì sinh hoạt vào các buổi tối trong tuần.

Theo bà Lào Thị Liệu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tuấn Đạo, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, tinh thần phấn chấn, sảng khoái và thêm yêu cuộc sống. Quan trọng hơn, các câu lạc bộ còn trở thành nơi để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm, sở thích và đóng góp vào đời sống văn hóa ở địa phương. Từ những hoạt động này, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được tiếp tục gìn giữ và trao truyền. Hiện xã duy trì 2 câu lạc bộ hát Then, đàn Tính và múa Tắc Xình. Đây không chỉ là sân chơi của người cao tuổi mà còn là không gian để những người am hiểu văn hóa truyền thống luyện tập, biểu diễn và hướng dẫn thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của địa phương trong đời sống hiện đại.

Từ những sân chơi, câu lạc bộ, người cao tuổi đang ngày càng có thêm nhiều lựa chọn để sống vui, sống khỏe, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Quan tâm mở rộng các sân chơi

Nhu cầu của người cao tuổi ngày nay không chỉ là được chăm sóc về vật chất, sức khỏe mà còn được tham gia đời sống văn hóa, tinh thần, giao lưu và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Từ thực tế đó, việc xây dựng, duy trì những sân chơi phù hợp đang nhận được sự quan tâm của Hội Người cao tuổi cùng các cấp, ngành, địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hội viên.

Người cao tuổi sôi nổi tham gia Giải Dân vũ - Khiêu vũ trung, cao tuổi (hệ phong trào) thành phố Bắc Ninh lần thứ I, năm 2026.

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Ngọc Thiện thành lập Hội thơ Nắng Hồng Kiều trên cơ sở kế thừa câu lạc bộ thơ Nắng Hồng Kiều của xã Ngọc Vân và Song Vân (trước sáp nhập). Đây là không gian sinh hoạt văn hóa dành cho những người yêu thơ, tạo điều kiện để các thành viên gặp gỡ, sáng tác, trao đổi và chia sẻ tình yêu với quê hương, cuộc sống. Mới đây, Hội thơ Nắng Hồng Kiều xuất bản tập thơ với 157 bài thơ.

Toàn thành phố hiện có 8,8 nghìn câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút hơn 242 nghìn hội viên tham gia. Nhiều đơn vị xây dựng được phong trào khá rõ nét như Hội Người cao tuổi các phường: Phượng Sơn, Trí Quả, Hạp Lĩnh, Mão Điền, Tự Lạn, Yên Dũng... Qua đó cho thấy, khi có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động của tổ chức Hội, các câu lạc bộ có điều kiện duy trì thường xuyên, trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của hội viên.

Hằng năm, Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức nhiều chương trình giao lưu, hội thi, tạo không gian để các câu lạc bộ gặp gỡ, học hỏi và lan tỏa phong trào như: Giao lưu trang thơ “Dã Hương ngàn năm”, Hội thi Tổ tôm điếm, Hội thi Dân vũ – Dưỡng sinh… Mới đây, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức Giải Dân vũ - Khiêu vũ trung, cao tuổi thành phố Bắc Ninh lần thứ I năm 2026, thu hút 361 diễn viên, vũ công trung, cao tuổi tham gia. Hội thi không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn mở rộng cơ hội để người cao tuổi rèn luyện, giao lưu và thể hiện năng khiếu.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Ninh cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đa dạng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt để đáp ứng nhu cầu, sở thích ngày càng phong phú của hội viên. Đồng thời tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu, hội thi, hội diễn, tạo cơ hội để người cao tuổi gặp gỡ, học hỏi, phát huy sở trường, nâng cao đời sống tinh thần. Để các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và thu hút hội viên tham gia lâu dài, bên cạnh sự chủ động của Hội Người cao tuổi các cấp, rất cần sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể giúp người cao tuổi có thêm không gian phù hợp để rèn luyện, giao lưu. Các câu lạc bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể thao mà còn góp phần phát huy vai trò, kinh nghiệm và sự đóng góp của người cao tuổi trong đời sống xã hội”.