Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10): Thể thao Hà Nội chinh phục đỉnh cao với các vận động viên nữ

Từ định hướng “lấy nữ làm chủ công” đến dấu ấn ASIAD

Đội biểu diễn quyền (karate) nữ Việt Nam đăng quang tại ASIAD 20 có sự đóng góp của các võ sĩ Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng.

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) khép lại với thành tích 3 Huy chương vàng (HCV), 3 Huy chương bạc (HCB) và 19 Huy chương đồng (HCĐ) của Đoàn Thể thao Việt Nam. Đáng chú ý, cả 3 HCV đều ở các nội dung nữ có sự đóng góp của VĐV Hà Nội như Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly (đôi nữ cầu mây), Nguyễn Thị Yến (4 nữ cầu mây), Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (đồng đội nữ biểu diễn quyền môn karate).

Đằng sau thành tích ấy còn có đóng góp quan trọng của các nữ huấn luyện viên như Hoàng Thái Xuân ở môn cầu mây và Đỗ Thị Thu Hà ở môn karate. Ngoài những tấm HCV, thành tích của các VĐV Hà Nội còn gây chú ý bởi tấm Huy chương bạc (HCB) của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (boxing). Đó cũng là tấm HCB duy nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam ở môn thi đấu trong chương trình Olympic nên được giới chuyên môn đánh giá cao. Và trong 11 tấm HCĐ mà VĐV Hà Nội đóng góp vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 thì có tới 7 tấm huy chương thuộc về các VĐV nữ.

Những kết quả trên cho thấy lực lượng nữ tiếp tục là một trong những điểm tựa quan trọng của thể thao thành tích cao Thủ đô.

Theo ông Đinh Văn Luyến, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, các vận động viên nữ có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thể thao Hà Nội. Qua những kỳ đại hội thể thao quốc tế gần đây, họ không chỉ thể hiện bản lĩnh, ý chí thi đấu mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình đầu tư, đào tạo và chuẩn bị chuyên môn. Đây là lực lượng cần tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện để phát huy năng lực ở những giải đấu lớn hơn.

Thực tế, định hướng “lấy nữ làm chủ công” đã được nguyên Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang đặt ra từ hơn 30 năm trước. Trong bối cảnh nguồn lực thể thao còn hạn chế, việc tập trung phát triển những nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương, trong đó có các môn và nội dung nữ, từng bước tạo nên hướng đi riêng cho thể thao Thủ đô. Đến nay, định hướng ấy vẫn cho thấy giá trị qua những thành tích quốc tế nối tiếp nhau mà các VĐV nữ Hà Nội tạo nên.

Đội cầu mây nữ 4 người Việt Nam giành HCV tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Tại ASIAD 2014, võ sĩ wushu Dương Thúy Vi giành HCV cá nhân, mở ra dấu ấn nổi bật của thể thao Hà Nội ở đấu trường châu lục. Bốn năm sau, VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa tại ASIAD 2018. Đến ASIAD 2023, dấu ấn của các nữ vận động viên Hà Nội tiếp tục được thể hiện trong những tấm HCV của đội tuyển nữ biểu diễn quyền (karate) và nội dung nữ 4 người (cầu mây nữ).

Từ những tấm huy chương cá nhân đến thành tích đồng đội, các nữ VĐV Hà Nội đã góp phần duy trì sự hiện diện của thể thao Thủ đô trên đấu trường quốc tế. Điều đáng chú ý là thành tích không chỉ đến từ một thế hệ hay một môn thể thao, mà được nối dài qua nhiều năm, cho thấy tính kế thừa trong công tác đào tạo và phát triển lực lượng.

Từ bản lĩnh vượt khó đến kỳ vọng Olympic

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (boxing) giành HCB tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Thành tích tại ASIAD 20 cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới. Với thể thao Hà Nội, mục tiêu không dừng ở việc duy trì thành tích tại đấu trường châu lục mà còn hướng tới khả năng cạnh tranh ở những sân chơi có trình độ cao hơn, đặc biệt là Olympic.

Trong số những VĐV nữ đang được kỳ vọng, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm là một gương mặt đáng chú ý. Tại ASIAD 20, cô giành HCB hạng cân 51kg sau quá trình trở lại thi đấu đầy nỗ lực. Trước đó, Nguyễn Thị Tâm từng trải qua gần ba năm phục hồi và tập luyện để vượt qua chấn thương. Có thời điểm, nữ võ sĩ thừa nhận từng nản chí, nhưng sự động viên của gia đình, lãnh đạo và huấn luyện viên đã giúp cô tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

Tấm HCB ASIAD 20 vì thế không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn cho thấy ý chí của một VĐV biết đứng dậy sau khó khăn. Với Nguyễn Thị Tâm, mục tiêu tiếp theo là tiếp tục nâng cao thành tích, hướng tới cơ hội giành vé tham dự Olympic năm 2028. Đây là nhiệm vụ không đơn giản, bởi boxing quốc tế có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi VĐV phải duy trì phong độ, hoàn thiện kỹ thuật và có sự chuẩn bị dài hạn. Kỳ vọng dành cho Nguyễn Thị Tâm cũng cần đi cùng quá trình đầu tư, hỗ trợ chuyên môn và chăm sóc thể lực phù hợp.

Xa hơn ASIAD và Olympic 2028, thể thao Hà Nội hướng tới mục tiêu có vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội. Trong hành trình ấy, các nữ VĐV hoàn toàn có thể tiếp tục là lực lượng tạo nên khác biệt, như những gì Dương Thúy Vi, Bùi Thị Thu Thảo và các thế hệ VĐV nữ đã thể hiện ở đấu trường châu lục.

Những đóng góp của các nữ VĐV và HLV nữ tại ASIAD 20 là cơ sở để thể thao Hà Nội tiếp tục tin tưởng vào hướng đi đã lựa chọn. Và trong mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới ở đấu trường châu lục đến khát vọng Olympic của thể thao Thủ đô, các nữ VĐV sẽ đóng vai trò quan trọng. Qua đó, hiện thực hóa kỳ vọng của thể thao Thủ đô cũng như thể thao Việt Nam.