Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Doanh nhân Bắc Ninh chung sức kiến tạo thành phố trong thời kỳ mới

Từ truyền thống Kinh Bắc đến khát vọng vươn lên

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng thành phố Bắc Ninh không chỉ là câu chuyện mở rộng không gian đô thị, đầu tư hạ tầng hay gia tăng quy mô kinh tế. Sâu xa hơn, đó là quá trình kiến tạo một môi trường sống văn minh, một nền kinh tế có sức cạnh tranh, một cộng đồng giàu nghĩa tình và tương lai phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Trong hành trình ấy, đội ngũ doanh nhân giữ vai trò quan trọng: Vừa là lực lượng tạo ra của cải vật chất, vừa là chủ thể đổi mới sáng tạo, vừa là những người góp phần chuyển hóa khát vọng phát triển thành những giá trị cụ thể.

Các doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, cách mạng và hiếu học. Trong dòng chảy ấy, tinh thần cần cù, khéo léo, sáng tạo và nhạy bén với hoạt động giao thương là những giá trị đáng quý được nhiều thế hệ gìn giữ, phát huy. Ngày nay, truyền thống ấy cần được tiếp nối bằng một thế hệ doanh nhân có tri thức, năng lực quản trị hiện đại, tư duy toàn cầu và trách nhiệm xã hội sâu sắc. Nếu cha ông làm nên danh tiếng Kinh Bắc bằng tài hoa, chữ tín và nghĩa tình, thì doanh nhân hôm nay cần khẳng định mình bằng chất lượng sản phẩm, năng lực công nghệ, đạo đức kinh doanh và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Thành phố Bắc Ninh muốn phát triển hiện đại không thể chỉ dựa vào lợi thế vị trí, hạ tầng hay thu hút đầu tư. Điều quan trọng hơn là phải phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và năng lực tổ chức nguồn lực của con người. Doanh nhân chính là một trong những lực lượng trực tiếp thực hiện quá trình chuyển hóa ấy.

Từ cơ sở sản xuất nhỏ, doanh nghiệp gia đình, làng nghề đến những doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, dịch vụ và công nghệ, mỗi mô hình kinh doanh đều có thể đóng góp một phần vào sức sống kinh tế thành phố. Khi được tạo điều kiện phát triển, những nguồn lực riêng lẻ ấy sẽ trở thành động lực chung, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân. Tinh thần Kinh Bắc trong thời đại mới phải được thể hiện bằng khát vọng vươn lên, bản lĩnh cạnh tranh, chữ tín trong kinh doanh và trách nhiệm đối với quê hương.

Động lực phát triển kinh tế, kiến tạo đô thị

Xây dựng thành phố Bắc Ninh trong thời kỳ mới đòi hỏi tư duy phát triển toàn diện, trong đó kinh tế phải thực sự trở thành nền tảng vật chất để nâng cao chất lượng đô thị và đời sống Nhân dân. Trong quá trình ấy, doanh nghiệp là nơi kết nối vốn, lao động, công nghệ và thị trường; còn doanh nhân là những người tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Mỗi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả không chỉ tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu, mà còn tạo việc làm, đóng góp ngân sách, thúc đẩy tiêu dùng và hình thành các mối liên kết kinh tế.

Dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh.

Vì vậy, doanh nhân Bắc Ninh cần nhìn nhận vai trò của mình rộng hơn phạm vi doanh nghiệp. Thành công trong kinh doanh phải gắn với sự phát triển của địa phương; lợi ích doanh nghiệp cần hài hòa với lợi ích cộng đồng; đầu tư kinh tế phải tính đến tác động đối với môi trường, hạ tầng và đời sống xã hội. Thành phố phát triển tạo điều kiện cho doanh nghiệp lớn mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh phải góp phần làm cho thành phố phát triển tốt đẹp hơn. Đó là mối quan hệ đồng hành cần được xây dựng bằng trách nhiệm, niềm tin và những kết quả thực chất.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và xu hướng phát triển xanh đang làm thay đổi sâu sắc môi trường kinh doanh. Những lợi thế dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ, tài nguyên hoặc phương thức quản trị truyền thống ngày càng bộc lộ giới hạn. Đối với doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, cải tiến quy trình sản xuất, phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học - công nghệ. Sự kết nối này giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới công nghệ và chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo không nhất thiết bắt đầu bằng những khoản đầu tư lớn. Đó có thể là một quy trình được cải tiến, một sản phẩm được thiết kế tốt hơn, một kênh bán hàng trực tuyến được khai thác hiệu quả hay một phương thức quản trị giúp tiết kiệm chi phí. Điều quan trọng là hình thành văn hóa học hỏi, đổi mới và không ngừng nâng cao năng lực. Một doanh nghiệp không ngừng đổi mới sẽ tạo ra giá trị mới; nhiều doanh nghiệp đổi mới sẽ hình thành sức cạnh tranh mới; cộng đồng doanh nghiệp có sức cạnh tranh sẽ góp phần nâng cao vị thế của thành phố.

Đối với doanh nhân Bắc Ninh, văn hóa kinh doanh cần bắt nguồn từ những giá trị tốt đẹp của quê hương: Trọng chữ tín, coi trọng nghĩa tình, đề cao sự học và tinh thần cộng đồng. Điều đó thể hiện trước hết ở việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động, trả lương và thực hiện chế độ đúng quy định, xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng người lao động và tạo điều kiện để họ phát triển năng lực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, gìn giữ di sản văn hóa và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động ấy không nên chỉ dừng ở phong trào hay những thời điểm kỷ niệm, mà cần trở thành một phần trong văn hóa và chiến lược phát triển doanh nghiệp. Giá trị cao đẹp của doanh nhân không chỉ nằm ở khả năng làm giàu, mà còn ở cách làm giàu và những điều tốt đẹp dành cho người khác. Đó là chiều sâu nhân văn của văn hóa doanh nhân Bắc Ninh trong thời kỳ mới.

Đồng hành kiến tạo môi trường phát triển bền vững

Để đội ngũ doanh nhân phát huy tốt năng lực, sự nỗ lực của từng doanh nghiệp cần được hỗ trợ bởi môi trường thể chế minh bạch, ổn định và thuận lợi. Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, công khai quy trình giải quyết công việc và chủ động tháo gỡ những khó khăn chính đáng của doanh nghiệp. Hoạt động đối thoại cần đi vào thực chất, tập trung giải quyết những vướng mắc cụ thể về thủ tục, mặt bằng sản xuất, nguồn nhân lực, hạ tầng và khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển. Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số, logistics, nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế và thiết chế văn hóa phục vụ người lao động.

Việc phát triển đô thị cũng cần được thực hiện trên cơ sở quy hoạch đồng bộ, sử dụng hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng. Doanh nghiệp cần được khuyến khích tham gia đầu tư phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn môi trường và lợi ích cộng đồng; đồng thời, phải bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 không chỉ là dịp chúc mừng những doanh nhân thành đạt, mà còn là thời điểm khơi dậy khát vọng của cả cộng đồng doanh nghiệp. Bắc Ninh cần một thế hệ doanh nhân có trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, tinh thần đổi mới và tình yêu sâu nặng với quê hương.