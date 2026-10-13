Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Cộng đồng doanh nghiệp góp sức tạo đà tăng trưởng hai con số

Chủ động đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh không ngừng biến động, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ đang trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí và mở rộng thị trường. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vina-star (phường Bắc Giang) từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất quả cầu lông, với hệ thống đại lý, khách hàng trải rộng khắp cả nước. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, doanh nghiệp chú trọng cải tiến kỹ thuật, đầu tư dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ kỹ thuật chủ động nghiên cứu, cải tiến thiết bị, giảm chi phí đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Tại phường Kinh Bắc, Công ty Điện tử tự động hóa Hữu Vụ chuyên sản xuất tủ bảng điện, trạm điện và cung cấp giải pháp tự động hóa, robot công nghiệp cũng tích cực tìm kiếm hướng đi mới. Nhờ đó, doanh thu bình quân của doanh nghiệp đạt khoảng 50 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho khoảng 40 cán bộ, công nhân viên với mức thu nhập bình quân từ 12-15 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Hữu Vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cho biết, doanh nghiệp đang hướng tới xây dựng các công cụ hỗ trợ tự động cập nhật thông tin, tư vấn khách hàng, quản lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả điều hành. Việc ứng dụng robot, tự động hóa vào dây chuyền sản xuất cũng góp phần tối ưu nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

Góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Để hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian qua, các tổ chức Hội, Hiệp hội đã phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên thông qua hoạt động đào tạo, tư vấn, phổ biến chính sách và kết nối thị trường. Đặc biệt, các chương trình về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh từng bước được chú trọng, hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hội viên.

Hằng năm, các tổ chức Hội, Hiệp hội doanh nghiệp đóng góp hàng chục tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Điển hình như Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ủng hộ hơn 10 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt năm 2025, năm 2026 ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố hơn 16 tỷ đồng; Hội Doanh nhân trẻ thành phố năm 2025 ủng hộ hơn 10 tỷ đồng cho các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “ Tết vì người nghèo”...

Ông Nguyễn Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh nhận định, nhiều doanh nghiệp, hội viên tích cực đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Những nỗ lực đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

9 tháng năm 2026, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,87% (riêng công nghiệp tăng 13,84%); khu vực dịch vụ tăng 8,88%... Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố.

Cùng với đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thực hiện nghĩa vụ ngân sách và tạo việc làm, trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp. Hằng năm các tổ chức Hội, Hiệp hội doanh nghiệp đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, các tập thể như: Hiệp hội Bất động sản, Hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố… cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Những việc làm thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và khẳng định vai trò của doanh nhân trong xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Đồng hành với doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh của thành phố, tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung và cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền. Từ đó, chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, đào tạo quản trị, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh… hỗ trợ hội viên phát triển.

Khẳng định quan điểm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nêu rõ phương châm: “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của thành phố”. Thành phố cam kết lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn trong khuôn khổ pháp luật; không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn, không để những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước kéo dài làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Với sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi của cấp ủy, chính quyền, nguồn lực từ các doanh nhân sẽ tiếp tục được khơi thông, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố Bắc Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh cao.