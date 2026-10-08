Nhân lực phải trở thành động lực tăng trưởng thực chất

Thông tin được ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) nhấn mạnh tại diễn đàn "Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III)" với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao” chiều 8/10 tại Hà Nội.

Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo; HANOISME là đầu mối tổ chức, điều phối cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc, ông Mạc Quốc Anh cho biết, diễn đàn năm nay tập trung vào một vấn đề nền tảng đối với năng lực phát triển của doanh nghiệp: con người nào sẽ làm chủ công nghệ, vận hành nguồn vốn, phát triển thị trường và giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

CEF III là bước tiếp theo trong mạch vấn đề được đặt ra qua ba kỳ diễn đàn. Nếu CEF I tập trung vào AI, thương mại điện tử và công cụ số, CEF II đi vào vốn, M&A, đầu tư, phát triển nhà cung ứng và nội địa hóa, thì CEF III tập trung vào nguồn nhân lực để doanh nghiệp có thể hấp thụ và chuyển hóa các nguồn lực này thành kết quả thực tế.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HANOISME phát biểu khai mạc diễn đàn.

"Khi nói “nguồn nhân lực chất lượng cao”, chúng ta không chỉ nói về bằng cấp, chức danh hay một nhóm nhân sự quản lý. Điều quan trọng là năng lực thực thi”, ông Mạc Quốc Anh nói.

Năng lực này bao gồm quản trị, tài chính và đầu tư; công nghệ số, AI, dữ liệu, tự động hóa; bán hàng, marketing, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics, cũng như đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và lao động lành nghề trong sản xuất. Mỗi nhóm nhân lực cần được nhìn từ câu hỏi cụ thể: tạo ra năng suất gì, giá trị gia tăng gì, khả năng cạnh tranh gì và đóng góp thế nào cho tăng trưởng doanh nghiệp.

Từ cách tiếp cận này, CEF III không thu hẹp câu chuyện nhân lực ở tuyển dụng và đào tạo, mà đặt trong mối quan hệ với năng suất, công nghệ, vốn, thị trường và chuỗi giá trị.

Một điểm nhấn của CEF III 2026 là hoạt động kết nối quốc tế. Theo Ban Tổ chức, diễn đàn có sự tham dự của Đại sứ và đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia. Sự tham gia của đại diện ngoại giao các nước mở rộng không gian trao đổi kinh nghiệm và kết nối giữa doanh nghiệp Thủ đô với các đối tác quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại diễn đàn, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh cho rằng, công nghệ không tự tạo ra thịnh vượng. Tri thức, khả năng phán đoán, sức sáng tạo và quyết tâm của con người mới là yếu tố đưa công nghệ vào phục vụ phát triển.

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh.

Kazakhstan đang tăng cường gắn kết giáo dục, nghiên cứu với nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời chú trọng kỹ năng số và kỹ thuật chuyên sâu. Năm nay, nước này thành lập Đại học Trí tuệ Nhân tạo tại thủ đô Astana và mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu với Việt Nam.

Theo ông Kanat Tumysh, kết nối các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia hai nước, cùng phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo kỹ thuật số sẽ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho cả những cơ hội của hiện tại và tương lai.

Tại sự kiện, Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF cũng được ra mắt, gồm 9 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, quản trị, giáo dục, truyền thông và đại diện doanh nghiệp. Hội đồng có vai trò tư vấn, phản biện, định hướng và tổng hợp chuyên môn cho các hoạt động của diễn đàn.

Bên cạnh đó, mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì đại diện cho nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, bán lẻ, M&A, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dệt may, làng nghề, doanh nghiệp nữ và dịch vụ việc làm sẽ cùng tham gia các hoạt động của CEF III.

Báo cáo đầu tiên của diễn đàn tập trung đánh giá thực trạng doanh nghiệp Hà Nội, các điểm nghẽn và yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới. Trên cơ sở đó, 5 chuyên đề tập trung vào tuyển dụng, đào tạo và năng suất; nhân lực công nghệ cao, AI, dữ liệu và tự động hóa; nhân lực quản trị, tài chính và M&A; nhân lực thị trường, thương mại điện tử, xuất khẩu và logistics; nhân lực kỹ thuật, sản xuất và liên kết chuỗi giá trị.

Ban Tổ chức kỳ vọng các trao đổi tại diễn đàn được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể, xác định rõ vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

“Thước đo thành công của CEF III không nằm ở số lượng bài phát biểu hay số thông điệp được đưa ra, mà ở khả năng chuyển các kết luận thành việc phải làm sau diễn đàn”, Phó Chủ tịch HANOISME nhấn mạnh.