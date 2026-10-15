Nhân lực ngành xây dựng được săn đón, lương tới 35 triệu đồng/tháng

Mức đãi ngộ chào mời duy trì ở ngưỡng cao, như kỹ sư xây dựng/giám sát đạt 15 - 35 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo thị trường lao động Hà Nội tháng 9/2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tiếp tục ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lớn, tập trung chủ yếu ở khối dịch vụ - tiêu dùng và các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường duy trì trạng thái tuyển dụng chọn lọc, ưu tiên giữ ổn định bộ khung nhân sự hiện hữu và tăng cường cạnh tranh thu hút đội ngũ kỹ sư, thợ lái máy, thợ tay nghề cao thực sự thiết yếu.

Thị trường lao động tháng 9 cũng tiếp tục thể hiện sự phân hóa và chênh lệch cung – cầu rõ rệt về trình độ chuyên môn lẫn nhóm nghề. Về trình độ, phía doanh nghiệp tập trung thu hút lực lượng nhân sự chất lượng cao khi dải trình độ cao đẳng và đại học trở lên chiếm tới 58,5% tổng nhu cầu tuyển dụng, trong đó đại học trở lên chiếm 38,4% và cao đẳng chiếm 20,1%.

Trái lại, phía nguồn cung người tìm việc lại chứng kiến sự vươn lên dẫn đầu của nhóm chưa qua đào tạo với 39,5%, do tính chất mùa vụ khi sinh viên tựu trường tìm việc làm thêm linh hoạt và lao động thời vụ nhảy việc. Theo sau là nhóm có trình độ đại học trở lên, chiếm 33,4%.

Về nhóm nghề, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung cao nhất ở nhóm nhà chuyên môn bậc trung, nhà chuyên môn bậc cao, và nhân viên trợ lý văn phòng nhằm tối ưu hóa bộ máy vận hành chạy đà cuối năm.

Trong khi đó, nguồn cung lao động phổ thông và sinh viên lại đổ dồn vào các công việc bán thời gian khối dịch vụ – bán lẻ, tạo nên sự lệch pha giữa kỳ vọng tuyển dụng chuyên môn cao của doanh nghiệp và nguồn cung lao động thời vụ trên thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường lao động tháng 9 tiếp tục chịu tác động tích cực từ việc triển khai các chính sách vĩ mô và thể chế mới, tiêu biểu như Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng, và Luật Thủ đô (sửa đổi) số 02/2026/QH16.

Việc thực thi Luật Thủ đô song hành với quá trình kiện toàn mô hình chính quyền hai cấp và Chỉ thị số 17/CT-UBND về kịch bản tăng trưởng hai con số không chỉ thúc đẩy sự dịch chuyển nhân sự khu vực công trong quý 3, mà còn củng cố nền tảng pháp lý vững chắc cho các chính sách thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới của Thủ đô.

Nhận định về bức tranh việc làm tại Thủ đô trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá đang bước vào giai đoạn chạy đà tăng tốc của quý 4/2026.

Áp lực tuyển dụng và dịch chuyển nhân sự chất lượng cao gia tăng đáng kể, nhằm phục vụ mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm.

Dự báo, nhu cầu nhân lực kỹ thuật tiếp tục tăng tốc cùng tiến độ hoàn thiện công trình xây dựng và hạ tầng. Tháng 10 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với các hạng mục giao thông phấn đấu thông tuyến nhân dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) như dự án Vành đai 2,5 (đoạn Nguyễn Trãi – hồ Đầm Hồng), cùng việc đẩy nhanh thi công đường song hành Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, cụm hồ điều hòa chống ngập và 7 dự án cầu vượt sông Hồng.

Khối xây dựng bước vào đợt cao điểm thi công quý 4 khiến cuộc cạnh tranh thu hút lao động kỹ thuật tiếp tục gay gắt. Mức đãi ngộ chào mời duy trì ở ngưỡng cao, như kỹ sư xây dựng/giám sát đạt 15 - 35 triệu đồng/tháng, công nhân kỹ thuật và thợ vận hành máy móc chuyên nghiệp đạt từ 10 - 20 triệu đồng/tháng tùy tay nghề.

Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng dự báo bứt phá ở ngành bán buôn, bán lẻ, logistics và dịch vụ tiêu dùng. Bước sang quý 4, các doanh nghiệp bán lẻ, hệ thống siêu thị, chuỗi F&B và dịch vụ kho bãi – logistics đồng loạt gia tăng quy mô tuyển dụng nhân sự bán hàng, kinh doanh, giao vận và chăm sóc khách hàng.