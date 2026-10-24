Nhân lực công nghiệp văn hóa được đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm

Sáng 24/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình Quốc hội dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Dự thảo đề xuất sửa đổi quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân để bổ sung ưu đãi đối với nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao.

Ảnh minh hoạ.

Theo dự thảo, việc miễn thuế trong thời hạn 5 năm áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao thuộc ba trường hợp.

Thứ nhất là thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp văn hóa tại các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa. Thứ hai là thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất tác phẩm, sản phẩm lõi, sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm. Thứ ba là thu nhập từ hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa.

Như vậy, chính sách được đề xuất gắn với loại thu nhập và hoạt động cụ thể, không áp dụng chung cho mọi khoản thu nhập của người làm trong lĩnh vực văn hóa.

Dự thảo xác định nhân lực công nghiệp văn hóa chất lượng cao là người có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo cao trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Nhân tài công nghiệp văn hóa được xác định là người có tài năng nổi trội, thể hiện qua năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, thành tích hoặc đóng góp có giá trị đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Ngoài ưu đãi thuế, dự thảo đề xuất áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng hai nhóm này như đối với nguồn nhân lực công nghiệp số chất lượng cao và nhân tài công nghệ số theo pháp luật về công nghiệp công nghệ số.