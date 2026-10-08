Nhân lực chất lượng cao tạo động lực tăng trưởng mới

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”, diễn đàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) là đầu mối tổ chức, điều phối cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.

Diễn đàn quy tụ hàng trăm đại biểu, trong đó có đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đại diện ngoại giao của 15 quốc gia.

Đặt nguồn nhân lực vào trung tâm tăng trưởng

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô, nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào mà cần trở thành lực đẩy trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng mới.

Theo ông Mạc Quốc Anh, phát triển nhân lực không thể chỉ giới hạn trong câu chuyện tuyển dụng hay đào tạo, mà phải gắn với năng lực thực thi trong từng lĩnh vực, từ quản trị, tài chính, đầu tư đến công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics và sản xuất.

Vấn đề quan trọng là năng lực của người lao động và đội ngũ quản lý phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, góp phần nâng cao năng suất, gia tăng giá trị và mở rộng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đây cũng là bước phát triển tiếp theo trong chuỗi nội dung của Diễn đàn Kinh tế Thủ đô. Nếu kỳ thứ nhất tập trung vào AI, thương mại điện tử và công cụ số, kỳ thứ hai hướng đến vốn, đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), phát triển nhà cung ứng và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thì kỳ thứ ba đi sâu vào yếu tố con người - lực lượng trực tiếp vận hành công nghệ, sử dụng nguồn vốn, phát triển thị trường và nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III).

Theo ông Mạc Quốc Anh, câu hỏi trọng tâm đặt ra tại diễn đàn là những hạn chế về năng suất, công nghệ, vốn, thị trường, liên kết chuỗi và nhân lực của doanh nghiệp Thủ đô đang nằm ở đâu; cần phát triển những năng lực nào để tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực tăng trưởng thực chất. Để làm rõ vấn đề này, diễn đàn dành báo cáo trung tâm cho chủ đề “Hà Nội 2026 - Thực trạng doanh nghiệp, điểm nghẽn và yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới”, sử dụng số liệu chính thức để nhận diện những điểm mạnh, hạn chế và khoảng cách cần khắc phục của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, các báo cáo chuyên đề tập trung vào phát triển nhân lực gắn với năng suất và giá trị gia tăng; nhân lực công nghệ cao, AI, dữ liệu và tự động hóa; năng lực quản trị, tài chính và M&A; nhân lực phục vụ phát triển thị trường, thương mại điện tử, xuất khẩu, logistics; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tăng kết nối, hướng tới hành động cụ thể

Một điểm nhấn của CEF III là mở rộng kết nối quốc tế với sự tham dự của đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia, gồm Mozambique, Thái Lan, Iraq, Belarus, Azerbaijan, Sri Lanka, Kazakhstan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Haiti, Pakistan, Hà Lan, Mông Cổ, Palestine và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Sự tham gia này được kỳ vọng mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp Hà Nội với các đối tác quốc tế trong đào tạo nhân lực, đầu tư, thương mại, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF gồm 9 thành viên cũng được ra mắt.

Tại diễn đàn, Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF gồm 9 thành viên cũng được ra mắt, cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì thuộc nhiều lĩnh vực. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, phản biện, định hướng và tổng hợp chuyên môn, góp phần kết nối các nhu cầu của doanh nghiệp thành chương trình hành động chung.

Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu đưa các nội dung thảo luận vào thực tiễn, thay vì dừng lại ở trao đổi chính sách. Phiên tổng hợp cuối chương trình sẽ lựa chọn từ 5-7 vấn đề ưu tiên, gắn với các chương trình thí điểm, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Trên cơ sở đó, Khung hành động sau CEF III sẽ được hình thành nhằm bảo đảm các sáng kiến có đầu mối thực hiện, hoạt động tiếp nối và cơ chế theo dõi cụ thể.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đứng trước yêu cầu chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục hay công tác tuyển dụng. Đây còn là yêu cầu trực tiếp đối với năng lực quản trị, tổ chức sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, từng bước chuyển các yêu cầu về nhân lực thành giải pháp cụ thể, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội.