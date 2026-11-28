Người dân thôn Trà Linh (xã Hiệp Đức) tham gia sôi nổi các trò chơi dân gian trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: N.ĐOAN

Gắn kết cộng đồng

Thôn Trà Linh (xã Hiệp Đức) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn Trà Linh Tây và Trà Linh Đông nên những dịp hoạt động cộng đồng như ngày hội Đại đoàn kết vừa qua càng có ý nghĩa trong việc khuyến khích tinh thần đoàn kết nhân dân.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Trà Linh Lê Xuân Xuân cho biết, Ban công tác Mặt trận thôn chú trọng vận động nhân dân các khu vực dân cư cũ cùng tham gia hoạt động chung, từng bước khắc phục tình trạng sinh hoạt riêng lẻ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

“Thôn có 314/335 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” năm 2026. Các phong trào khuyến học, khuyến tài được duy trì thường xuyên, hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động trẻ em trong độ tuổi ra lớp đạt 100%”, ông Xuân thông tin.

Trong không khí sôi nổi của tuần lễ Đại đoàn kết - Văn hóa Việt Nam năm 2026, phát biểu tại ngày hội do thôn Trà Nô (xã Phước Trà) tổ chức, ông Hồ Văn Liên, người có uy tín của cộng đồng nhắn nhủ các hộ gia đình chú trọng giữ gìn sự đoàn kết, tham gia tốt các phong trào do Ban công tác Mặt trận thôn phát động. Đặc biệt là gìn giữ truyền thống văn hóa người Mơ Nông, bảo vệ môi trường để phát triển du lịch cộng đồng theo định hướng của xã.

Thanh niên chỉ tụ tập vui chơi khi có hội làng, tập trung phát triển kinh tế gia đình, quan tâm việc học của con trẻ để tích lũy kiến thức, tự tin hội nhập. Những tràng pháo tay vang lên ngay sau lời nhắn nhủ của ông Liên như lời hưởng ứng, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm chung tay xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển.

Ban công tác Mặt trận thôn Trà Nô (xã Phước Trà) trao quà động viên học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: N.ĐOAN

Đến giữa tháng 11/2026, xã Trà Giáp không còn tình trạng “lõm sóng” viễn thông, tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động người dân thông qua các nhóm zalo ở khu dân cư.

Theo ông Đinh Văn Nghĩa, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 4 (xã Trà Giáp), nhờ thông tin được truyền tải kịp thời, 261 hộ dân thuộc 8 tổ đoàn kết tích cực hưởng ứng, tham gia đông đủ ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây cũng là lần đầu xã phối hợp với thôn tổ chức ngày hội điểm, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con.

“Qua ngày hội, người dân thêm ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Ca Dong, Co. Vai trò của già làng, người có uy tín được phát huy trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các thế hệ cùng bảo tồn những giá trị văn hóa do cha ông truyền lại, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng”, ông Nghĩa bày tỏ.

Nền tảng củng cố khối đại đoàn kết

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tại 100% khu dân cư trên địa bàn thành phố với chủ đề “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” gắn với chăm lo đời sống nhân dân và phát huy các mô hình tự quản.

Mặt trận các cấp toàn thành phố đã trao quà cho 1.307 gia đình chính sách, 14.415 hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 179 nhà đại đoàn kết; biểu dương 3.742 gia đình và 3.095 cá nhân tiêu biểu.

Đại diện các tổ đoàn kết của thôn 4 (xã Trà Giáp) ký kết giao ước thi đua năm 2027 do Ban công tác Mặt trận thôn phát động. Ảnh: N.ĐOAN

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 càng làm cho ý nghĩa của ngày hội ở khu dân cư thêm sâu sắc. Đoàn kết để xây dựng và phát triển; gìn giữ văn hóa để bảo tồn cội nguồn, bản sắc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hai nhiệm vụ ấy luôn gắn bó mật thiết, bổ trợ cho nhau trong quá trình xây dựng quê hương.

“Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ngày hội thực sự trở thành không gian kết nối cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh tự quản của nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, hạnh phúc”, bà Lan nói.

Qua những phần việc ở khu dân cư, người dân ghi nhận hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Qua đó, tạo nền tảng củng cố khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng thành phố phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU của Thành ủy về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, sau kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì và phối hợp tổ chức 3 đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khóa XVI tại 40 điểm, với 7.150 lượt cử tri, tổng hợp 294 ý kiến.

Cùng với đó, chủ trì 56 hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thành phố, 89 cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND cấp xã, với 3.074 cử tri tham gia; 601 ý kiến cử tri được tổng hợp, phản ánh đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng, đồng thời báo cáo tại các kỳ họp HĐND theo quy định.

Các văn bản trả lời của Trung ương và thành phố được cập nhật trên chuyên trang “Tiếp nhận và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân” trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, đã có 14 cơ quan ở Trung ương trả lời 50/64 ý kiến của cử tri thành phố Đà Nẵng. Đối với ý kiến cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND thành phố, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, ban quản lý dự án liên quan trả lời, kết quả đã giải quyết xong 449/454 ý kiến cử tri...