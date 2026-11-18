Mai Hoa / Trình bày: Hồng Toại • 18/11/2026

*****

Trước những thay đổi về nhu cầu, phương thức kết nối của các tầng lớp nhân dân, công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đòi hỏi phải đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. Yêu cầu này đã, đang được MTTQ các cấp ở Nghệ An trăn trở, tạo ra những phương thức tập hợp mới, lấy sự đồng thuận, niềm tin và lợi ích thiết thực của nhân dân làm nền tảng.

Sau sáp nhập, xã Mậu Thạch có địa bàn rộng, nhiều bản cách trung tâm xã hơn 20 km, trên 84% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Việc sắp xếp 20 thôn, bản thành 9 bản cũng đặt ra yêu cầu mới trong công tác tập hợp, vận động nhân dân, củng cố sự gắn kết, đồng thuận trong cộng đồng.

Cán bộ, nhân dân xã Mậu Thạch vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động văn hóa truyền thống, tạo điều kiện cho người dân gắn bó, đoàn kết ở xã Mậu Thạch. Ảnh: Mai Hoa

Trước thực tế đó, Mặt trận xã Mậu Thạch quan tâm đổi mới công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng việc tôn trọng, lắng nghe và thực hiện những việc thiết thân của nhân dân. Một trong những cách làm được Mặt trận xã chú trọng là phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận.

Phát huy vai trò người có uy tín giúp công tác vận động đi vào chiều sâu, nhất là trong tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh bản làng... Khi những người được cộng đồng tin cậy cùng tham gia, việc vận động trở nên tự nhiên, tạo sự đồng thuận từ chính mỗi gia đình, mỗi bản làng”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mậu Thạch Lang Văn Sỹ

Cán bộ xã Mậu Thạch tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, tập hợp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các phong trào địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Tại xã Mậu Thạch, công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng gần dân, lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của cộng đồng. Thông qua gặp gỡ, đối thoại, cán bộ Mặt trận kịp thời nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề thiết thực. Từ bảo tồn tiếng nói, trang phục, dân ca, nghề dệt thổ cẩm, làm rượu cần đến phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự, các nội dung đều được quan tâm trên cơ sở nguyện vọng của đồng bào.

Mặt trận thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và chủ động tham mưu giải quyết những kiến nghị chính đáng đã giúp người dân thêm tin tưởng, gắn bó, đoàn kết. Bà con cùng chung sức xây dựng bản làng phát triển, nâng cao đời sống mỗi gia đình”. Ông Lương Văn Mại, người có uy tín ở bản Hợp Tiến

Cùng với vận động, Mặt trận xã Mậu Thạch gắn công tác tập hợp nhân dân với chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Các hộ trong bản được khuyến khích giúp nhau ngày công, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ cây, con giống; quan tâm những gia đình khó khăn, yếu thế, trong đó có 23 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức và cộng đồng chung tay nhận đỡ đầu. Phong trào “Chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong cộng đồng giữ gìn môi trường sống và cảnh quan bản làng.

Cán bộ, nhân dân xã Mậu Thạch ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Mai Hoa

Xã Mậu Thạch huy động các lực lượng làm nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ xã Mậu Thạch kiểm tra việc thi công đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Một điểm nhấn khác là tạo dựng những không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao chung để người dân gặp gỡ, giao lưu và gắn kết. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn như 30/4, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống của các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức gắn với giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu ẩm thực và những nét văn hóa đặc trưng. Qua đó, không chỉ góp phần giữ gìn các bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn góp phần vun đắp tình làng nghĩa bản, sự gắn bó giữa các gia đình, dòng họ và các nhóm dân cư thêm bền chặt.

Với đặc thù địa bàn miền núi rộng, dân cư phân tán, Mặt trận xã Mậu Thạch cũng đã triển khai sáng kiến “Lắng nghe để hành động - Hành động để phục vụ - Số hóa đến người dân”; kết hợp tiếp xúc trực tiếp với các kênh thông tin số để tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị.

Tinh thần xuyên suốt là mỗi kiến nghị đều được quan tâm, mỗi hoàn cảnh khó khăn được kết nối hỗ trợ, mỗi vấn đề phát sinh ở khu dân cư đều được xem xét, xử lý phù hợp”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mậu Thạch Lang Văn Sỹ

Nếu sự gắn bó ở cơ sở là nền tảng thì chuyển đổi số mở thêm phương thức, không gian để Mặt trận kết nối rộng rãi hơn với nhân dân. Trong bối cảnh nhu cầu và cách thức tham gia đời sống cộng đồng có nhiều thay đổi, ứng dụng công nghệ không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành mà còn tạo thêm kênh tương tác, giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, phản ánh và tham gia giám sát.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi với người dân xã Mường Ham. Ảnh Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tìm hiểu các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tìm hiểu các sản phẩm địa phương tại xã Quế Phong. Ảnh Mai Hoa

Thực tiễn ở Nghệ An cho thấy, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những mô hình gắn với nhu cầu của cộng đồng. Tại xã Anh Sơn, mô hình “Trang thông tin số hóa nhà Đại đoàn kết” và “Trang thông tin số hóa mô hình sinh kế bò sinh sản” cho phép người dân theo dõi hoàn cảnh được hỗ trợ, kinh phí, tiến độ thực hiện và hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua mã QR hoặc đường dẫn truy cập. Không chỉ tăng tính công khai, minh bạch, các mô hình còn tạo điều kiện để cộng đồng giám sát, cùng chia sẻ trách nhiệm trong hoạt động an sinh. Cùng với đó, “Hòm thư góp ý online”, tạo một kênh tương tác hai chiều giữa chính quyền với người dân nhanh chóng và thuận tiện hơn về giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

Tại phường Cửa Lò, mô hình “Mặt trận số thông qua Câu lạc bộ Đại đoàn kết vì Cửa Lò xanh” mở rộng không gian tập hợp nhân dân trên môi trường mạng. Người dân có thể phản ánh hiện trường, tham gia giám sát cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Qua đó, những vấn đề của địa phương được kết nối với trách nhiệm và sự tham gia trực tiếp của mỗi người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Lò ra mắt Trang Thông tin điện tử của Mặt trận phường. Ảnh: CSCC

Không dừng lại ở những mô hình đơn lẻ, Nghệ An đang từng bước hình thành hệ sinh thái “Mặt trận số”, kết nối hoạt động từ tỉnh đến khu dân cư. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cơ sở dữ liệu số đã được xây dựng tại 100% xã, phường và khu dân cư; hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử được duy trì thống nhất, tỷ lệ xử lý văn bản điện tử cấp tỉnh đạt 100%, cấp xã đạt khoảng 95%. Đáng chú ý, 1.868/2.026 Ban Công tác Mặt trận ở thôn, bản, tổ dân phố đã xây dựng trang thông tin theo bộ nhận diện thống nhất. Cùng với đó, Mini App “Mặt trận số Nghệ An”, Fanpage Mặt trận Nghệ An, Sổ tay Mặt trận, Cổng Mặt trận số và các kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến đang từng bước tạo thành mạng lưới thông tin, tương tác đa chiều.

Cán bộ Mặt trận xã Anh Sơn hướng dẫn người dân đóng góp ý kiến online về thực hiện thủ tục hành chính và chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Mai Hoa

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang mở rộng năng lực hoạt động của Mặt trận, từ quản lý, điều hành đến nắm bắt tình hình nhân dân và kết nối các hoạt động ở cơ sở; đồng thời giúp người dân dễ tiếp cận thông tin, thuận lợi bày tỏ ý kiến, giám sát và tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Trao đổi về định hướng đổi mới công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất phương thức hoạt động, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy nhân dân làm chủ thể và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận. Theo đó, Mặt trận phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh và phối hợp giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm; đồng thời phát huy vai trò tự quản, tinh thần tương trợ và sự tham gia của người dân trong xây dựng cộng đồng.

Lãnh đạo, cán bộ MTTQ tỉnh trao đổi việc tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động của Mặt trận. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ 2025-2030, Nghệ An chú trọng xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; phát triển các mô hình giám sát cộng đồng, bản đồ số an sinh; đổi mới phong trào thi đua gắn với giải quyết những vấn đề thiết thân trong đời sống. Cùng với đó, mở rộng tập hợp trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và cộng đồng người Nghệ An xa quê, ở nước ngoài, khơi dậy các nguồn lực đóng góp xây dựng quê hương.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh kiểm tra khả năng thích ứng chuyển đổi số trong cơ quan MTTQ của cán bộ. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, chuyển đổi số phải trở thành động lực đổi mới phương thức hoạt động, không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ hay xây dựng phần mềm, mà quan trọng hơn là mở rộng khả năng kết nối, tương tác, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, phản ánh, kiến nghị và tham gia giám sát.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đình Hùng: Hiệu quả đổi mới không đo bằng số lượng mô hình hay hình thức hoạt động, mà bằng khả năng tạo điều kiện để mỗi người dân tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển. Khi quyền làm chủ được phát huy, lợi ích chính đáng được quan tâm và tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, niềm tin, sự đồng thuận sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong giai đoạn mới.