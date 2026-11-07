Nhân lên những hành động nhân ái

Người dân tham gia hiến tóc tại Ngày hội “Nón Hồng xứ Huế”, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”. Ảnh: Nguyễn Công Đức

Những nghĩa cử bình dị

Hơn 4 năm nuôi dưỡng mái tóc, chị Mai Thị Phượng, giáo viên Trường THCS Phú Vang (xã Phú Vang) đã hai lần quyết định cắt đi phần tóc dài mình chăm chút để trao tặng bệnh nhân ung thư. Năm 2023, trong thời gian chăm con gái điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, chị Phượng có dịp tiếp xúc với nhiều bệnh nhi, trong đó, có những em mắc bệnh ung thư, phải trải qua các đợt hóa trị, xạ trị kéo dài. Chứng kiến những mái đầu nhỏ dần rụng tóc, chị không khỏi xót xa.

Sau lần đầu tham gia Ngày hội Hiến tóc “Nón Hồng xứ Huế”, chị nhận ra, mái tóc của mình có thể trở thành món quà tinh thần ý nghĩa đối với những người đang điều trị ung thư. Vì thế, 5 tháng sau, chị lại quyết định hiến tóc lần hai. “Tôi không thể giúp các em khỏi bệnh. Nhưng, tôi có thể dành tặng một phần mái tóc của mình để các em thêm niềm vui, sự tự tin và cảm nhận mình luôn được yêu thương”, chị Phượng chia sẻ.

Tại Ngày hội Hiến tóc “Nón Hồng xứ Huế” diễn ra vào giữa tháng 10, chị Phượng cùng hàng nghìn người đã gửi gắm những mái tóc yêu thương đến bệnh nhân ung thư. Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.000 mái tóc, đồng thời trao 20 suất quà đến các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Anh Nguyễn Công Đức, Chủ nhiệm Ngân hàng Máu sống Cố đô còn dành tâm huyết kết nối những tấm lòng thiện nguyện, đưa các hoạt động nhân đạo đến gần hơn với cộng đồng. Ngân hàng Máu sống Cố đô cũng là đơn vị tổ chức Ngày hội Hiến tóc “Nón Hồng xứ Huế”.

“Trong khuôn khổ đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Ngày hội Hiến tóc “Nón Hồng xứ Huế” trở thành một trong những hoạt động tạo dấu ấn. Không chỉ tiếp nhận những mái tóc để làm tóc giả tặng bệnh nhân ung thư, đây là cơ hội để mọi người hiểu hơn về những khó khăn, mặc cảm của người bệnh khi phải đối mặt với những thay đổi về ngoại hình trong quá trình điều trị”, anh Đức chia sẻ.

Khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng

Theo bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội CTĐ TP. Huế, đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng” được triển khai từ ngày 5/9 đến 23/11 hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), với phương châm “Mỗi ngày một việc tốt - Mỗi hành động một giá trị cho cộng đồng”. Hội hướng đến những phần việc gắn với nhu cầu thực tế và khả năng hỗ trợ lâu dài. Trong đợt thi đua, các cấp Hội đặt mục tiêu thực hiện hai công trình điểm trú ẩn, tránh bão lụt cho người và động vật; xây dựng một căn nhà thuộc chương trình “Mái ghép nhà yêu thương”; hỗ trợ sinh kế cho 20 hộ với tổng giá trị ít nhất 100 triệu đồng; đồng thời triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, phòng ngừa rủi ro và ứng phó với thiên tai.

Cùng với đó, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu tổ chức 15 đợt hiến máu, vận động ít nhất 2.250 lượt người tham gia. Các hoạt động truyền thông, vận động đăng ký hiến mô, tạng, xây dựng địa chỉ nhân đạo và biểu dương những tấm gương tiêu biểu cũng được chú trọng.

Từ định hướng ấy, nhiều hoạt động đã được triển khai tại các địa phương. Chỉ riêng cuối tháng 9, hoạt động hiến máu tình nguyện tại phường Thanh Thủy và cụm liên xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 đã tiếp nhận hơn 570 đơn vị máu. Số máu được tiếp nhận không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của người dân ở cả khu vực đô thị và miền núi.

Không chỉ nằm ở số lượng công trình hay nguồn lực huy động được, ý nghĩa của đợt thi đua còn ở khả năng khơi dậy sự tham gia chủ động của cộng đồng. “Mỗi cấp Hội, hội viên, tình nguyện viên và người dân đều có thể lựa chọn một việc làm phù hợp để đóng góp. Với những hành động nhỏ được kết nối, nguồn lực nhân đạo sẽ được nhân lên và hỗ trợ kịp thời đến những hoàn cảnh khó khăn”, bà Hiền nhấn mạnh.