Ngôi mộ chung trên đường 20

Ai từng một lần thăm đường 20 Quyết Thắng, chắc chắn sẽ biết đến sự kiện bi tráng không bao giờ quên về 13 liệt sĩ hy sinh tại địa danh Hang Tám Cô trong trận bom Mỹ trưa ngày 14/11/1972.

Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường 20 chuẩn bị bước vào dịp lễ trọng - Ảnh: T.L

Ngày nay, tên các anh, các chị đã tạc vào núi rừng Trường Sơn, khắc sâu vào tâm thức của người dân Quảng Trị và cả nước. Họ là 8 Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa thuộc đơn vị C217, N25, P31, Ban Xây dựng 67, Đoàn 559 gồm: Nguyễn Văn Huệ, Đỗ Thị Loan, Lê Thị Lương, Trần Thị Tơ, Lê Thị Mai, Hoàng Văn Vụ, Nguyễn Mậu Kỷ, Nguyễn Hữu Phương và 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Đoàn 5043 pháo binh: Mai Đức Hùng, Đinh Công Đính, Nguyễn Văn Quận, Sầm Văn Mắc, Nguyễn Văn Thủy.

Du khách quốc tế đến tham quan Di tích Hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng - Ảnh: T.L

Điều đặc biệt hơn, bây giờ giữa hang đá bên đường 20 Quyết Thắng, 13 liệt sĩ năm nào an nghỉ cùng nhau trong một ngôi mộ chung, như ngày xưa họ bên nhau trước lúc lên đường vào trận. Ngôi mộ chung của các anh chị không lúc nào ngơi ngớt khói hương.

Ngược thời gian, tháng 10/2025, trong quá trình tôn tạo Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) đường 20, đơn vị thi công phát hiện một số hài cốt liệt sĩ tại khu vực cửa hang bị bom Mỹ đánh sập trước đây. Từ phát hiện này, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập. Sau 15 ngày triển khai cẩn thận, chu đáo, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 tìm thấy nhiều mẫu hài cốt và di vật liệt sĩ.

Chuẩn bị lễ dâng hương, hoa khởi đầu cho chuỗi hoạt động tri ân - Ảnh: T.L

Tiếp đó, việc giám định ADN các mẫu hài cốt cũng được triển khai. Kết quả, có 8 mẫu hài cốt liệt sĩ trùng khớp với mẫu ADN thân nhân. Theo nguyện vọng gia đình, người thân các anh chị, ngày 8/11/2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trọng thể tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt 13 AHLS và di vật trong một ngôi mộ chung.

Hương tri ân cháy mãi

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết: Lễ giỗ lần thứ 54 của 13 liệt sĩ hy sinh tại Hang Tám Cô và trên đường 20 Quyết Thắng năm nay do Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chủ trì, tổ chức trang trọng theo nghi thức Nhà nước kết hợp với nhiều nghi lễ truyền thống, bắt đầu từ ngày 14/11 và kéo dài cho đến ngày 24/11 với nhiều hoạt động tri ân, như: Lễ dâng hoa, dâng hương; lễ cúng Tiên Thường; lễ cúng Tiến Linh; lễ cúng cơm tuần; lễ Hoàn Mãn... Trong tuần húy nhật còn có lễ cầu siêu do các tăng ni, phật tử chùa Phổ Minh thực hiện, nguyện cầu cho hương linh các AHLS đường 20 Quyết Thắng siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an...

Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: T.L

Khởi đầu hoạt động tri ân là lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra vào ngày 14/11 tại các di tích lịch sử, tâm linh trên đường 20 Quyết Thắng. Bằng lòng thành kính, tình cảm đặc biệt với người đã khuất, cán bộ, nhân viên Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng dâng hương, hoa, lễ vật lên từng bàn thờ AHLS, khấn nguyện các anh, các chị cùng hội ngộ về trong tuần lễ trọng.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương là lễ cúng cơm theo phong tục truyền thống. Mâm cơm trắng dâng lên trên bàn thờ AHLS được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ bằng các sản vật địa phương. Tất cả đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, khách hành hương, thân nhân gia đình liệt sĩ... kính cẩn mời các anh, các chị về dự bữa cơm đoàn viên đầu tuần.

Người dân trong và ngoài tỉnh thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng cách đây 54 năm về trước - Ảnh: T.L

Từng một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và hành quân qua “tuyến lửa” Quảng Bình năm 1972, ông Lê Xuân Lĩnh (SN 1952) ở tỉnh Thanh Hóa không bao giờ quên những mất mát, đau thương trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Sau hòa bình, ông Lĩnh từng hai lần trở lại thăm đường Trường Sơn. Và lần thứ ba này, ông quyết định chọn đúng dịp lễ giỗ lần thứ 54 của các AHLS hy sinh tại Hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng. Đến với chiến trường xưa, bên ngôi mộ chung của 13 đồng đội, đồng chí mình, ông Lê Xuân Lĩnh không khỏi xúc động, bồi hồi.

Chị Nguyễn Thị Liên dâng hương lên ngôi mộ chung 13 liệt sĩ tại Hang Tám Cô, trong đó có bác ruột của mình - Ảnh: T.L

“Thực sự tôi rất bất ngờ về các di tích lịch sử, tâm linh tôn nghiêm trên đường 20 Quyết Thắng và các hoạt động tri ân mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị dành cho đồng đội, đồng chí chúng tôi, những người hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Như thế này là chúng tôi yên tâm lắm rồi”, ông Lê Xuân Lĩnh chia sẻ.

Lễ giỗ lần thứ 54 của 13 AHLS hy sinh tại Hang Tám Cô và trên đường 20 Quyết Thắng còn có sự tham gia của rất nhiều đồng đội, thân nhân, gia đình liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Liên (SN 1988) đến từ tỉnh Tuyên Quang là một trong số đó. Chị Liên gọi liệt sĩ Nguyễn Văn Thủy, cán bộ Tiểu đoàn 1, Đoàn 5043 pháo binh hy sinh tại Hang Tám Cô trưa ngày 14/11/1972 bằng bác ruột.

“Tôi rất biết ơn Nhân dân Quảng Trị đã chăm sóc, hương khói cho bác tôi và các AHLS hơn 50 năm qua. Đến thắp hương cho bác, tôi càng tự hào hơn, nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của bác cũng như thế hệ cha anh đi trước, cho chúng tôi có được được sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay”, chị Nguyễn Thị Liên tâm sự.

54 năm ngày mất của các AHLS tại Hang Tám Cô và đường 20 Quyết Thắng, hành trình tri ân vẫn được tiếp nối không bao giờ nguôi nghỉ. Lễ giỗ lần thứ 54 của các anh, các chị trở thành dấu ấn linh thiêng, bất tử trên hành trình đó. Trước anh linh các anh, các chị, những nén hương lòng, tưởng niệm, tri ân luôn cháy mãi. Dù 54 năm đã trôi qua nhưng tên tuổi, tinh thần, khát vọng của các anh, các chị vẫn trường tồn cùng quê hương, đất nước, sống mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam”, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái xúc động chia sẻ thêm.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết: Đường 20 Quyết Thắng năm xưa là con đường của mồ hôi, máu xương và tuổi xuân của hàng nghìn, hàng vạn bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến khắp cả nước. Sự kiện bi tráng về 13 liệt sĩ TNXP, bộ đội pháo binh hy sinh trưa ngày 14/11/1972 tại địa danh Hang Tám Cô trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Các anh, các chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ còn dang dở của tuổi thanh xuân, để đất nước có ngày thống nhất, hoà bình, non sông liền một dải. Vì thế, ngày nay, quê hương, đất nước, Nhân dân mãi mãi khắc nhớ, ghi tâm.