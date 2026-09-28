Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử lĩnh vực đào tạo lái xe

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Phú Ninh (địa chỉ xã Chiên Đàn). Ảnh: CÔNG TÚ

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Nam Sơn cho biết, việc triển khai thông báo nhằm thực hiện Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; Công văn số 3739/UBND-SXD ngày 10/5/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện nghị định nêu trên; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

Kể từ ngày 1/10/2026, Sở Xây dựng thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe sau đây: Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 và điểm c khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; cấp Giấy phép xe tập lái quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 và điểm a khoản 4 Điều 19 của Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; cấp Giấy phép đào tạo lái xe quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 94/2026/NĐ-CP.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy thì liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hoặc cấp xã nơi đã tiếp nhận hồ sơ để được nhận bản giấy theo quy định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử có ký số do Sở Xây dựng cấp có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy.

Trường hợp cần xác thực thông tin đối với giấy chứng nhận, giấy phép điện tử nêu trên, tổ chức, cá nhân thực hiện quét mã QR trên giấy chứng nhận, giấy phép để truy cập, tra cứu thông tin tại địa chỉ https://csdlgtvt.danang.gov.vn/.

Muốn nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản điện tử, tổ chức, cá nhân đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản đã sử dụng để nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ theo mã hồ sơ và tải kết quả dưới dạng bản điện tử có ký số để lưu trữ, sử dụng theo quy định.