Nhận iPhone 17 khi đi xe buýt

Ngày 6/11, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM dự kiến tổ chức trao thưởng đợt 1 chương trình khuyến khích sinh viên định danh khi đi xe buýt, với 10 sinh viên được lựa chọn tham gia.

Theo thể lệ, sinh viên có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất sẽ nhận trực tiếp một chiếc iPhone 17. Đặc biệt, nhằm tăng thêm cơ hội nhận quà, Trung tâm phối hợp với đơn vị tài trợ bổ sung một chiếc iPhone 17 để tổ chức bốc thăm may mắn cho 9 sinh viên còn lại.

Ngoài điện thoại iPhone 17, cơ cấu giải thưởng bốc thăm còn có 2 giải Nhất, mỗi giải là voucher trị giá 2 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 1,5 triệu đồng và 4 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng.

Sinh viên tích cực sử dụng xe buýt có cơ hội trúng iPhone 17.

Như vậy, tổng cộng có 2 điện thoại iPhone 17 và 8 voucher mua sắm với tổng trị giá 11 triệu đồng được trao trong đợt này. Các phần quà nhằm ghi nhận, khuyến khích sinh viên duy trì thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Để bảo đảm quyền lợi cho sinh viên, Trung tâm đã trích xuất, rà soát và đối chiếu dữ liệu từ hệ thống thu phí tự động GoAFC. Kết quả xác minh là căn cứ công nhận điều kiện tham gia và xét thưởng theo đúng thể lệ chương trình.

Những trường hợp có hành vi gian lận hoặc vi phạm quy định sẽ không được công nhận kết quả và không đủ điều kiện tham gia xét thưởng.

Thông qua chương trình, trung tâm kỳ vọng khuyến khích sinh viên chủ động lựa chọn xe buýt, góp phần hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc và hướng đến xây dựng đô thị xanh, văn minh.

Sau đợt 1, trung tâm dự kiến tiếp tục tổ chức đợt 2 với 10 sinh viên tiếp theo trong thời gian tới, mở rộng cơ hội nhận thưởng và lan tỏa thói quen sử dụng xe buýt trong cộng đồng sinh viên.

Danh sách 10 sinh viên tham gia đợt 1:

1. Trần Thanh Lượng – Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH).

2. Lê Quý – Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II.

3. Đỗ Nguyễn Đăng Khoa – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE).

4. Lê Quốc Hưng – Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM (HCMUT).

5. Nguyễn Mạnh Duy – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH).

6. Nguyễn Lê Quân – Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM (HCMUT).

7. Lương Thị Xuân Thành – Trường Đại học Công Thương TP.HCM.

8. Nguyễn Thanh Quy – Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM (UTC2).

9. Dương Quốc Khánh – Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE)

10. Cao Minh Hậu – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (HCMUNRE).