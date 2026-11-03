Nhận hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù đất, bố mẹ vợ quyết giữ hết dưỡng già dù con gái vẫn chật vật thuê nhà

Vợ chồng tôi không khỏi hụt hẫng khi biết bố mẹ vợ nhận hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa nhưng quyết định giữ lại toàn bộ để lo tuổi già. Trong khi ông bà có lương hưu, tiền tiết kiệm và tài sản ở quê, vợ chồng tôi vẫn phải thuê nhà, chật vật xoay xở chi phí nuôi hai con.

Vài tháng trước, vợ chồng tôi nhận được tin bố mẹ vợ ở Hà Nội sắp được nhận hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi buồn lòng là sau khi nhận khoản tiền lớn, ông bà không có ý định hỗ trợ con gái mà muốn giữ lại toàn bộ cho cuộc sống sau này.

Vợ tôi là con út trong gia đình. Anh trai cô ấy đã lập gia đình và được bố mẹ hỗ trợ mua một căn nhà tại Hà Nội. Hiện vợ chồng tôi có hai con nhỏ, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Vợ chồng trẻ có hai con nhỏ vẫn phải thuê nhà, chật vật cân đối chi phí sinh hoạt và tích lũy tiền mua nhà riêng. Ảnh minh họa

Thực tế, căn nhà của bố mẹ vợ đã nằm trong diện quy hoạch mở đường từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, phải đến đầu năm nay, gia đình mới nhận được thông báo thu hồi đất cùng phương án bồi thường với số tiền dự kiến hơn 4 tỷ đồng. Ngôi nhà cũ và mảnh đất ông bà gắn bó suốt hàng chục năm sẽ được bàn giao để phục vụ dự án.

Ngay khi có quyết định đền bù, bố mẹ vợ đã gọi điện thông báo cho con gái. Vợ tôi khi ấy rất vui, kể rằng ông bà dự định sau khi nhận tiền sẽ về ở cùng con trai cả một thời gian. Gia đình vẫn còn đất ở quê nên ông bà tính dành khoảng 700-800 triệu đồng xây một căn nhà mới.

Nghe kế hoạch của bố mẹ, chúng tôi cũng thấy yên tâm. Bởi sau khi trừ khoản tiền xây nhà, ông bà vẫn còn một số tiền đáng kể để trang trải cuộc sống và thực hiện những dự định riêng.

Thực ra, ngay cả khi chưa nhận tiền đền bù, kinh tế của bố mẹ vợ tôi cũng không quá khó khăn. Trước đây, cả hai đều có công việc và vị trí tương đối ổn định. Nhờ vậy, ông bà nuôi hai con ăn học tử tế, sửa sang căn nhà cũ và tích lũy được một khoản dành cho tuổi già. Khi các con lập gia đình, ông bà còn mua nhà cho con trai để ổn định cuộc sống.

Riêng vợ chồng tôi không được hỗ trợ tiền mua nhà. Ngày cưới, hai bên gia đình góp một khoản để tổ chức hôn lễ, còn tiền thuê nhà, sinh hoạt và nuôi dạy con cái đều do chúng tôi tự xoay xở. Bố mẹ vợ có cho con gái một ít của hồi môn cùng tiền mua sắm đồ dùng cần thiết. Ông bà từng nói rất thương con nhưng điều kiện kinh tế chỉ đủ để mua nhà cho con trai.

Tôi vốn nghĩ rằng với khoản đền bù hơn 4 tỷ đồng lần này, bố mẹ vợ có thể cân nhắc dành một phần cho con gái. Họ biết rõ hoàn cảnh của chúng tôi, biết hai đứa trẻ đang tuổi ăn học và vợ chồng vẫn chưa có nhà riêng. Tôi không cho rằng bố mẹ có nghĩa vụ phải chia tài sản, nhưng vẫn hy vọng ông bà có thể hỗ trợ con gái một khoản để cuộc sống bớt áp lực.

Hiện tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi vào khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi thanh toán tiền thuê nhà, học phí của hai con, tiền ăn uống, đi lại và các khoản sinh hoạt khác, số tiền còn dư chẳng đáng là bao. Các con càng lớn, chi phí chăm sóc và học hành càng tăng. Chúng tôi cũng mong muốn mua một căn hộ nhỏ để ổn định chỗ ở, nhưng đến nay vẫn chưa tích lũy đủ tiền trả trước.

Vì thế, khi biết bố mẹ vợ sắp nhận hơn 4 tỷ đồng, tôi từng nghĩ ông bà sẽ dành cho con gái một phần. Nếu được hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng, vợ chồng tôi có thể tiến gần hơn đến mục tiêu mua nhà, trong khi số tiền còn lại vẫn đủ để ông bà xây nhà ở quê và lo liệu cuộc sống tuổi già.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như tôi mong đợi.

Trong một cuộc điện thoại sau đó, bố vợ thẳng thắn tuyên bố sẽ giữ toàn bộ tiền đền bù để dưỡng già. Ông nói muốn tự chủ tài chính, không muốn sau này ốm đau lại phải phụ thuộc hoặc ngửa tay xin tiền các con. Ông cũng nhấn mạnh rằng các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng nên phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Căn nhà nằm trong diện giải tỏa mang về cho bố mẹ vợ khoản tiền đền bù hơn 4 tỷ đồng, nhưng ông bà quyết định giữ lại toàn bộ để lo tuổi già. Ảnh minh họa

Bố vợ giải thích, hơn 4 tỷ đồng nghe có vẻ lớn nhưng còn phải tính đến tiền xây nhà ở quê, chi phí ăn uống, thuốc men và những khoản phát sinh trong nhiều năm tới. Vì vậy, ông bà không thể tùy tiện đem tiền chia cho con cái.

Tôi hiểu người già cần có khoản tích lũy để chủ động cuộc sống, không phải phụ thuộc vào con cháu. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu không hẳn là việc bố mẹ vợ không cho tiền mà nằm ở cách ông bà thông báo. Ông bà không hỏi han xem vợ chồng tôi đang sống ra sao, có khó khăn gì hay dự định tương lai thế nào, mà nhanh chóng khẳng định sẽ không chia bất cứ khoản nào.

Tôi không biết bố mẹ vợ đã thống nhất chuyện này từ trước hay lo các con đề cập đến tiền bạc nên muốn nói rõ ngay từ đầu. Dù thế nào, cách nói ấy vẫn khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình dường như ngày càng lớn.

Vợ tôi cũng buồn và khó xử sau cuộc trò chuyện với bố mẹ. Cô ấy không đòi hỏi tài sản, nhưng có lẽ vẫn chạnh lòng khi nghĩ đến sự khác biệt trong cách bố mẹ hỗ trợ hai người con.

Là con rể, tôi hiểu mình không có quyền can thiệp vào quyết định sử dụng tài sản của bố mẹ vợ. Tiền đền bù thuộc quyền định đoạt của ông bà và chúng tôi cũng không thể lấy hoàn cảnh khó khăn để buộc họ phải chia sẻ.

Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn có chút hụt hẫng. Tôi tự hỏi, nếu sau này bố mẹ vợ tuổi cao, sức yếu, cần con cháu chăm sóc, liệu những người từng cảm thấy không được quan tâm như chúng tôi có còn giữ được sự nhiệt tình, gần gũi như trước hay không.