Nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng, hai cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội lĩnh án tù

Sau hai ngày xét xử, chiều 11/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên án nhóm cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội trong vụ nhận hối lộ để tạo điều kiện cấp giấy phép hành nghề y, dược tư nhân. Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo phán quyết của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Huy, cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội, bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù. Bị cáo Tô Tử Anh, cựu Phó trưởng phòng, lĩnh 8 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam. Riêng bị cáo Đỗ Doãn Tiến (lái xe) bị tuyên phạt 22 tháng 1 ngày tù, bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại tòa.

Nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng, hai cựu lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lĩnh án tù.

Các bị cáo bị xét xử về các tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Theo nhận định của HĐXX, trong giai đoạn 2019-2024, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền từ các cơ sở kinh doanh dược, khám chữa bệnh.

Đổi lại, những người này tạo điều kiện, hướng dẫn khắc phục hoặc ghi giảm số lỗi, thậm chí bỏ qua các vi phạm trong quá trình thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, kinh doanh dược. Các bị cáo đều có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn lợi dụng nhiệm vụ được giao hoặc thông qua môi giới để nhận tiền.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, có quá trình công tác và cống hiến, được tặng bằng khen, giấy khen; một số bị cáo có thân nhân thuộc diện người có công với cách mạng.

Nhận tiền để bỏ qua vi phạm trong cấp phép

Tại phiên tòa, bị cáo Tô Tử Anh thừa nhận đã nhận tiền từ các cơ sở khám, chữa bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đổi lại, bị cáo tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình thẩm định để các phòng khám được cấp mới hoặc cấp lại giấy phép hoạt động.

Bị cáo khai khi đoàn kiểm tra đến làm việc, một số cơ sở đưa tiền và nói đây là khoản “tiền nước, thuốc”. Bị cáo cho rằng mình đã bỏ công hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện điều kiện hoạt động nên đã nhận tiền.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đình Long, cựu chuyên viên, thừa nhận nhận tiền từ các đầu mối môi giới rồi chia lại cho một số thành viên đoàn thẩm định và lãnh đạo. Theo lời khai, trưởng đoàn được chia từ 1-3 triệu đồng. Bị cáo Long cho biết đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Theo cáo buộc, Đỗ Đình Long trực tiếp nhận hơn 321 triệu đồng từ 3 người môi giới gồm Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua vi phạm, ghi giảm số lỗi và đẩy nhanh việc cấp phép cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.