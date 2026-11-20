Cựu Thứ trưởng được giảm án

Chiều 20/10, TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), cùng 8 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phần trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện công tố và xét xử phúc thẩm (VKS) đã ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo và đề HĐXX giảm án cho các bị cáo, trong đó ông Nguyễn Bá Hoan được đề nghị giảm từ 12-24 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù).

Củng cố quan điểm bào chữa, các luật sư tiếp tục đề nghị HĐXX ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ mới đã được đưa ra, tập trung chủ yếu là các bằng khen, giấy khen và chứng từ khắc phục thêm hậu quả của vụ án để nộp sung công quỹ Nhà nước (các bị cáo đã khắc phục đủ ở cấp sơ thẩm). Từ đó, đề nghị cho các bị cáo được hưởng mức án khoan hồng nhất.

Ông Nguyễn Bá Hoan (thứ 2 từ trái qua) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa (Ảnh: Anh Hùng).

Nói lời sau cùng các bị cáo đều bày tỏ ăn năn, hối hận và xin mức án thấp nhất. Cụ thể, ông Nguyễn Bá Hoan cho hay, bị cáo ăn năn hối cải trong 18 tháng bị tạm giam thời qua. Bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ (Bộ LĐTB&XH sáp nhập vào Bộ Nội vụ)... vì hành vi gây ra. Bị cáo mong muốn xin mức án khoan hồng nhất để sớm có ngày trở về với gia đình.

Phiên toà có 9/27 bị cáo kháng cáo, ngoài ông Hoan, 8 bị cáo khác đáng chú ý là nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH cũ) như: Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng, án sơ thẩm bị tuyên 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng - cán bộ Văn phòng, sơ thẩm 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm - cựu Phó Cục trưởng, sơ thẩm 3 năm tù; Phan Thị Thu Trang - cán bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ thẩm 3 năm tù...

Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam bày tỏ sự ân hận vì hành vi gây hưởng đến thanh danh của gia đình có truyền thống cách mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống cơ quan.

Từ cơ quan của bị cáo đã có nhiều người có nhiều đóng góp cho đất nước, xã hội, phấn đấu vươn lên giữ chức vụ cao, tuy nhiên đến bị cáo thì xảy ra sự việc này. Từ đó bị cáo gửi lời xin lỗi tới cơ quan từng công tác.

Sau khi nghị án, căn cứu vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên ông Nguyễn Bá Hoan 10 năm tù, về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị tuyên 11 năm tù; Nguyễn Gia Liêm - cựu Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị tuyên 21 tháng tù; Nguyễn Thành Hưng - cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị tuyên 5 năm tù...

Tạo rào cản để doanh nghiệp phải chi tiền

Nội dung vụ án và công bố luận tội của đại diện VKS tại toà thể hiện, từ năm 2021 - 5/2025, Nguyễn Bá Hoan với cương vị Thứ trưởng, phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và đồng ý để Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp buộc phải chi từ 100-400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ và cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, Nguyễn Bá Hoan tiếp tục đồng ý để Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy trình trái pháp luật, tạo rào cản buộc doanh nghiệp phải chi từ 500 USD/lao động để được cấp phiếu trả lời. Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng từ cá nhân thuộc 31 công ty.

Đại diện Viện công tố và xét xử phúc thẩm (VKS) tại toà (Ảnh: Anh Hùng).

Ngoài ra, từ năm 2020 - 2025, các doanh nghiệp như Công ty Hoàng Long, Công ty Sona và Công ty Incoop 3hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách hơn 1.200 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 244 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết giữa cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, đại diện VKS cho rằng các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Đối với Nguyễn Bá Hoan, với chức vụ Thứ trưởng, bị cáo đã nhận tiền của 14 doanh nghiệp, đồng ý để cấp dưới áp dụng quy trình thẩm định, cấp giấy phép và visa E7 trái pháp luật, buộc doanh nghiệp chi tiền. Trong giai đoạn 2020-2025, bị cáo nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Tống Hải Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cấp, đổi giấy phép, đồng thời tổ chức thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái pháp luật.

Bị cáo Nam nhiều lần nhận hối lộ, để cấp dưới nhận tổng cộng hơn 11 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 7,9 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Gia Liêm – cựu Phó Cục trưởng, và Lê Thanh Hà – cựu Trưởng phòng, thực hiện chỉ đạo của Tống Hải Nam, trực tiếp xây dựng và triển khai quy trình thẩm định trái pháp luật. Nguyễn Gia Liên nhiều lần nhận hối lộ 164,5 triệu đồng, còn Lê Thanh Hà nhận 219,5 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Văn Định - Giám đốc Công ty Sona, bị cáo trực tiếp thu phí của 293 người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc cao hơn quy định từ 500-1.000 USD/người, nhưng không hạch toán, kê khai thuế, để ngoài sổ sách hơn 6 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 432 triệu đồng.

Trên cơ sở đánh giá vai trò, mức độ phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ mới tại cấp phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, xem xét giảm nhẹ hình phạt.