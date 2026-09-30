Nhận hối lộ, Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị đề nghị 20 năm tù

Ngày 30/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan bước sang ngày làm việc thứ ba. HĐXX dành thời gian cho các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo, trong đó có Nguyễn Thị Mai Anh về các cáo buộc liên quan đến hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) được xác định là bị cáo giữ vai trò trung tâm trong các hành vi liên quan đến việc tác động, làm sai lệch kết luận giám định pháp y tâm thần. Mai Anh bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Mai Anh phủ nhận nhiều nội dung cáo buộc

Tại phiên tòa, các luật sư đặt câu hỏi đối với Nguyễn Thị Mai Anh về những lần bị cáo đưa tiền cho cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường để tác động đến hoạt động giám định.

Trước các câu hỏi của luật sư, Mai Anh phủ nhận việc đưa tiền cho cựu Viện trưởng nhằm “chạy” kết luận giám định cho những người cụ thể. Bị cáo cho rằng mình không biết những người được đề cập trong các nội dung này là ai.

Đối với khoản tiền 200 triệu đồng được đề cập trong hồ sơ vụ án, Mai Anh thừa nhận có đưa cho bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường; cán bộ phòng nghiên cứu đào tạo Viện pháp y tâm thần Trung ương), nhưng cho rằng bản thân chỉ là người chuyển tiền, không phải đưa tiền để “chạy” bệnh án tâm thần.

Theo tài liệu điều tra, Mai Anh từng chuyển 100 triệu đồng cho bị cáo Đặng Thị Hòa để xin được ở phòng riêng cùng hai con trai và người giúp việc. Trước khi ra về, Mai Anh để lại một gói quà bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, bị cáo Hòa nhắn tin cho Mai Anh với nội dung: “Hôm qua thiếu 4 tờ nhé”.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa tham gia xét hỏi các bị cáo.

Ngoài ra, Mai Anh còn nhờ người chuyển 100 triệu đồng cho bị cáo Lâm Văn Thành, thời điểm đó là Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, để được hưởng các điều kiện sinh hoạt đặc biệt trong thời gian chữa bệnh bắt buộc.

Tại phiên tòa, Mai Anh cho rằng khoản tiền đưa cho bị cáo Hòa không nhằm tác động đến kết luận giám định mà chỉ liên quan đến việc sinh hoạt của mình tại Viện.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã dùng tiền và các lợi ích vật chất khác để đưa cho một số cán bộ, nhân viên của Viện theo tháng hoặc vào các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua những sai phạm trong quá trình điều trị.

Cáo trạng xác định, nhờ những khoản tiền này, Mai Anh được ở phòng riêng có điều hòa, cho hai con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng; chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị. Mai Anh cũng được tạo điều kiện tự do ra vào Viện trái quy định.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh trước bục khai báo.

Cựu Viện trưởng bị xác định nhận hơn 3 tỉ đồng

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền của Mai Anh và một số người khác để tác động đến hoạt động giám định.

Cơ quan tố tụng xác định, Trần Văn Trường đã nhận tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng để kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh cho 17 bị can, bị cáo và người đang chấp hành án.

Sau khi nhận tiền, Trường bị cáo buộc đã chia cho các thành viên khác trong Hội đồng giám định và giữ lại hưởng lợi khoảng 2,3 tỉ đồng.

Một trong những người bị xác định đã nhận tiền từ Trần Văn Trường để tham gia giám định không đúng thực tế là bị cáo Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng, Giám định viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nghỉ hưu tháng 6/2023).

Theo cáo trạng, với vai trò là bác sĩ, giám định viên có năng lực và kinh nghiệm, bị cáo Vinh biết một số trường hợp không mắc bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, bị cáo vẫn thống nhất với các thành viên Hội đồng giám định để đưa ra kết luận những người này bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi không đúng với thực trạng bệnh.

Cũng theo cáo trạng, ngoài việc đưa tiền cho một số cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được hưởng các điều kiện đặc biệt trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh còn bị xác định đưa hối lộ nhằm tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng là Lê Văn Đông.

Mai Anh còn bị xác định môi giới cho nhiều đối tượng là bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để có kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Theo cơ quan tố tụng, mục đích của việc này là để những người liên quan được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, qua đó tránh việc bị giam giữ hoặc phải chấp hành hình phạt tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Cáo trạng xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ là hơn 1,5 tỉ đồng. Đối với hành vi môi giới hối lộ nhằm làm sai lệch kết luận giám định, số tiền mà Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự là 6 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Mai Anh bị xác định đã nhận tiền từ nhiều người, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường và Hoàng Tất Thành, giám định viên Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc, để tác động đến việc giám định. Số tiền còn lại, Mai Anh hưởng lợi cá nhân.

Trước đó, tại phiên tòa, nhiều bị cáo nguyên là cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã khai về việc nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho vợ chồng bị cáo ra vào Viện hoặc được hưởng các điều kiện sinh hoạt khác trái quy định.

Cựu Viện trưởng bị đề nghị mức án 20 năm tù

Sau khi các luật sư không còn câu hỏi đối với các bị cáo, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi. Phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, cùng bị Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt về tội “Nhận hối lộ”, các bị cáo: Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị 20 năm tù; Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng, Giám định viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) từ 7-8 năm tù; Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng, Giám định viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) từ 9-10 năm tù;

Bị cáo Trần Văn Trường trước bục khai báo.

Tiếp đến, Đặng Thị Hòa (vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường; cán bộ phòng nghiên cứu đào tạo Viện pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hoài (nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị từ 16-18 năm tù;

Đối với Nguyễn Thị Mai Anh, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; từ 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và từ 8-9 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Mai Anh bị đề nghị mức án 30 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và từ 8-9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đông bị đề nghị từ 17-19 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng (“đàn em” của Mai Anh) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Môi giới hối lộ” và từ 6-7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp mức án bị cáo Hùng bị đề nghị là từ 15-17 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Thưởng (nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội - PC04), bị đề nghị từ 8-9 năm tù về hai tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 18 năm tù, tùy theo tính chất, mức độ hành vi và tội danh mà từng bị cáo bị truy tố.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.