Chiều muộn 20/11, sau một ngày xét xử, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với cựu thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 8 bị cáo khác trong vụ nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng.

Vụ án có 28 bị cáo, trong đó 9 người kháng án sơ thẩm.

Theo đó, tòa án chấp nhận kháng cáo và tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Hoan từ 12 năm còn 10 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội này, bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) lĩnh 11 năm (án sơ thẩm 14 năm tù).

7 bị cáo còn lại cũng được cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Hội đồng xét xử kết luận, cấp sơ thẩm xét xử với các bị cáo là đúng người, đúng tội và không oan sai. Tại phiên tòa phúc thẩm, 9 bị cáo đều thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm đã xác định.

"Các bị cáo phạm tội với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện trong thời gian dài, gây dư luận xấu trong xã hội. Song, tại phiên phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm được nhiều tình tiết mới", Hội đồng xét xử công bố.

Bên cạnh đó, các bị cáo được đánh giá là đã nhận thức sâu sắc về hành vi sai phạm, ăn năn hối cải, Một số bị cáo tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả, tiền sung công quỹ Nhà nước... Đây là những tình tiết mới để giảm nhẹ một phần hình phạt cho 9 bị cáo.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong một ngày.

Tại phiên phúc thẩm, cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết đã nộp khắc phục hơn 20 tỷ đồng so với kết luận của cấp sơ thẩm tuyên bị cáo đã nhận hối lộ hơn 16,3 tỷ đồng. Trả lời tại tòa ngày 20/11, ông Hoan muốn được nhận lại khoảng hơn bốn tỷ đồng phần nộp thừa.

Sau phần xét hỏi, đại diện VKSND đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của tất cả 9 bị cáo. Trong đó, ông Hoan được đề nghị giảm từ 12 - 24 tháng tù, 8 người khác được đề nghị giảm từ 9 - 36 tháng tù hoặc cho hưởng án treo.

Theo cơ quan tố tụng, vụ án liên quan các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng và xảy ra trong thời gian dài, có sự cấu kết giữa nhiều cán bộ quản lý nhà nước với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Các công tố viên tham gia phiên tòa phúc thẩm ngày 20/11.

Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm những tình tiết để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt. Trong số này, phía ông Hoan gửi gần 1.000 đơn kèm văn bản của các cá nhân, tổ chức đề nghị giảm án cho bị cáo.

Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, sơ thẩm tuyên ba năm tù) cho biết đã nộp khắc phục hậu quả vượt khoảng 200 triệu đồng. Bị cáo đồng ý sung công quỹ Nhà nước số tiền này.

Đối với Nguyễn Thành Hưng (cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, án sơ thẩm 7 năm tù) trình bày đã nộp hơn ba tỷ đồng khắc phục hậu quả. Đến phiên phúc thẩm, gia đình bị cáo tiếp tục nộp hơn 200 triệu đồng.