Nhận giúp mua nhà ở nước ngoài rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Hồng Thái (SN 1981, trú phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tống đạt các quyết định đối với Đào Hồng Thái.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2025, Thái biết chị Đ.T.V (SN 1973, trú phường Phú Nhuận, TPHCM) có nhu cầu mua nhà tại nước ngoài để người thân sinh sống. Thái đã cùng với người em gái là Đ.T.T.T (đang định cư tại nước ngoài) nhận giúp chị V. tìm mua nhà.

Tin tưởng Thái, khoảng thời gian từ ngày 11 - 23/4/2025, chị Đ.T.V đã chuyển tiền cho Thái tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà cho chị V. mà sử dụng tiền đó vào mục đích cá nhân, không có khả năng trả lại tiền.