Nhãn giá điện tử phủ sóng các siêu thị Mỹ

Nhãn giá điện tử được trưng bày tại siêu thị Kroger ở Monroe, bang Ohio. Ảnh: AP

Nhãn giá điện tử nhanh chóng thay thế nhãn giấy trên các kệ hàng trong siêu thị tại Mỹ. Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp quyết định mức giá bằng cách dự đoán phản ứng của khách hàng.

Những thuật ngữ như “định giá linh hoạt” và “định giá dựa trên giám sát” đang làm dấy lên lo ngại trên mạng xã hội khi khách hàng đặt câu hỏi liệu những người khác nhau có phải trả mức giá khác nhau cho cùng một sản phẩm hay không.

Người Mỹ đã quen với việc thay đổi liên tục về giá vé máy bay, phòng khách sạn và dịch vụ gọi xe.

Các doanh nghiệp sử dụng công nghệ này cũng cho rằng một số lo ngại bắt nguồn từ những hiểu lầm về cách thức hoạt động của các công cụ định giá.

Tháng trước, Tổng Giám đốc điều hành Walmart John Furner cho biết nhãn giá điện tử giúp tiết kiệm thời gian cho nhân viên và bảo đảm giá cả luôn được cập nhật. Ông khẳng định các nhãn giá này không được sử dụng để tăng giá dựa trên thời tiết, thời điểm trong ngày hay danh tính của từng người mua.

Tuy nhiên, các công ty không phải lúc nào cũng minh bạch về dữ liệu khách hàng mà họ thu thập và cách sử dụng những dữ liệu đó. Điều này khiến người tiêu dùng nghi ngờ về giá cả.

Tại Hội nghị Quốc gia các Cơ quan Lập pháp bang (NCSL), trong năm nay, các nhà lập pháp tại ít nhất 30 bang đã xem xét những dự luật liên quan đến định giá, trong đó có các biện pháp kiểm soát định giá bằng thuật toán và định giá cá nhân hóa.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã đề xuất chính sách thực thi pháp luật, cảnh báo việc doanh nghiệp không công khai sử dụng dữ liệu cá nhân để xác định mức giá riêng cho từng khách hàng có thể vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng.

Định giá linh hoạt là việc điều chỉnh giá để ứng phó với những thay đổi của thị trường, bao gồm cung và cầu. Một hãng hàng không điều chỉnh giá vé khi thời điểm khởi hành đến gần là ví dụ về định giá linh hoạt. Tương tự, Uber tăng giá cước khi nhu cầu vượt quá số lượng tài xế sẵn có, chẳng hạn vào giờ cao điểm. Hình thức này được gọi là định giá tăng vọt.

Việc giá cả thay đổi thường xuyên không chỉ diễn ra trong lĩnh vực thực phẩm. Công ty dữ liệu web Decodo đã theo dõi biến động giá trong năm 2025 đối với nhiều mặt hàng, từ đồ điện tử đến quần áo và vật liệu cải tạo nhà cửa.

Nhãn giá điện tử vốn được sử dụng phổ biến từ lâu tại châu Âu và châu Á, nhưng đang thu hút nhiều sự chú ý hơn khi được triển khai tại các nhà bán lẻ lớn ở Mỹ như Walmart và Whole Foods.

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo công nghệ này về lâu dài có thể được sử dụng để áp dụng định giá tăng vọt hoặc định giá cá nhân hóa.

Nhãn giá điện tử giúp cửa hàng dễ dàng điều chỉnh giá thường xuyên hơn, nhưng không nhất thiết dẫn đến việc tăng giá khi nhu cầu cao.

Các nhà bán lẻ thường cập nhật giá điện tử theo lịch định kỳ, thường là hằng tuần, bởi người mua hàng coi trọng sự ổn định của giá cả.