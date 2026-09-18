Nhận gần 1 tỷ đồng chuyển nhầm, người phụ nữ chủ động trình báo để hoàn trả

Trước đó, khoảng 11h16 ngày 16/9, chị Huyền bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng nhận số tiền gần 1 tỷ đồng. Nhận thấy đây không phải khoản tiền do mình thực hiện giao dịch, chị Huyền không tự ý sử dụng mà chủ động đến ngân hàng để xác minh nguồn tiền.

Qua xác minh, chị Huyền được biết khoản tiền trên do chị Trần Thị Dung, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh, chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Đến sáng 17/9, với sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Trị, chị Huyền đã thực hiện việc chuyển trả toàn bộ số tiền 999.999.997 đồng cho chị Dung.