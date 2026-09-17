Nhận gần 1 tỷ đồng chuyển nhầm, người phụ nữ chủ động trả lại

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Ngày 17/9, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ chị Lê Thị Thu Huyền (trú khu phố 3, phường Quảng Trị) trả lại gần 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, lúc 11 giờ 16 phút ngày 16/9, chị Huyền bất ngờ nhận được số tiền 999.999.997 đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn và có khả năng được người khác chuyển nhầm, chị Huyền đến ngân hàng để xác minh.

Qua kiểm tra, chị được biết người chuyển nhầm số tiền trên là chị Trần Thị Dung, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh. Đến sáng 17/9, với sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Trị, chị Huyền đã chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho chị Dung.

Nhận lại khoản tiền, chị Trần Thị Dung bày tỏ vui mừng, xúc động và cảm ơn chị Lê Thị Thu Huyền cùng Công an phường Quảng Trị đã hỗ trợ xác minh, giúp chị nhanh chóng nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Lãnh đạo Công an phường Quảng Trị cho biết, việc làm của chị Huyền là hành động đẹp, đáng biểu dương, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng tài sản của người khác.

Trước đó, ngày 13/2/2026, Công an phường Quảng Trị cũng hỗ trợ một trường hợp chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng nhận lại tài sản.

Cụ thể, chị Phan Thị Thủy Phương (trú tại Cửa Tùng, Quảng Trị) do sơ suất đã chuyển nhầm 1.012.900.000 đồng vào tài khoản của một người lạ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phát hiện sự việc, chị Phương đến Công an phường Quảng Trị trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sỹ Công an phường Quảng Trị phối hợp với Công an phường Đông Tân Hiệp (Thành phố Hồ Chí Minh) xác minh chủ tài khoản và thực hiện các thủ tục cần thiết để hỗ trợ hoàn trả số tiền. Đến 9 giờ ngày 14/2, sau chưa đầy 20 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả cho chị Phương an toàn, đúng quy định.

Tháng 3/2026, chị Phương gửi thư tới Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an phường Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng chức năng đã hỗ trợ chị nhận lại số tiền chuyển nhầm./.