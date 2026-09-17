Nhận email báo trúng học bổng, tân sinh viên nên làm ngay 3 việc này

Cùng với thư báo nhập học, lịch học và những thông tin đầu khóa, một số tân sinh viên bất ngờ nhận được lời mời học bổng, trao đổi quốc tế hoặc du học nước ngoài. Văn bản có tên trường, logo, con dấu, chữ ký, thậm chí ghi đúng họ tên và ngành học của người nhận.

Hình minh họa.

Mọi thứ trông khá thuyết phục, cho đến khi sinh viên được yêu cầu chuyển tiền để “giữ suất”, nộp phí xét duyệt hoặc cung cấp sao kê ngân hàng, căn cước công dân và mã xác thực.

Thời gian gần đây, nhiều trường đại học đã phải lên tiếng về những thông báo giả mạo như vậy. Có trường bị mạo danh để quảng bá chương trình trao đổi sinh viên tại Mỹ; có trường phát hiện văn bản giả sử dụng gần như đầy đủ nhận diện, chữ ký và thông tin cá nhân của sinh viên.

Điểm chung của các thông báo này là tạo cảm giác cơ hội chỉ đến một lần. Người nhận thường bị thúc giục hoàn tất hồ sơ hoặc chuyển tiền trong thời gian rất ngắn, không kịp hỏi gia đình và nhà trường.

Văn bản càng giống thật, sinh viên càng dễ mất cảnh giác

Trước đây, email lừa đảo thường có nhiều lỗi chính tả hoặc trình bày cẩu thả. Nay, một văn bản giả có thể được thiết kế khá chỉn chu, sao chép đúng logo, màu sắc và cách trình bày của nhà trường.

Thông tin cá nhân của tân sinh viên cũng có thể bị thu thập từ hội nhóm “gom lớp”, biểu mẫu trực tuyến, tài khoản mạng xã hội hoặc danh sách được chia sẻ thiếu kiểm soát. Khi văn bản ghi đúng tên và ngành học, người nhận dễ tin rằng đây là thông báo gửi riêng cho mình.

Sau bước tạo lòng tin, kẻ gian thường yêu cầu nộp một khoản phí, chuyển tiền chứng minh tài chính hoặc đăng nhập vào đường link để hoàn thiện hồ sơ. Một số trường hợp còn được hướng dẫn quét mã QR, cài ứng dụng lạ hay cung cấp mã OTP. Khi đó, thiệt hại không chỉ là khoản tiền đã chuyển mà còn có nguy cơ mất tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân.

Sinh viên cần đặc biệt cảnh giác nếu người gửi yêu cầu giữ bí mật, không trao đổi với gia đình, rời khỏi nơi ở hoặc tham gia cuộc gọi video để “xác minh”. Đây không phải quy trình tuyển chọn thông thường của một chương trình học bổng nghiêm túc.

Ba bước kiểm tra trước khi chuyển tiền

Trước hết, sinh viên nên tìm thông báo trên website, cổng sinh viên hoặc fanpage chính thức của trường. Không nên tin ngay vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, bởi kẻ gian có thể tạo website và tài khoản mạng xã hội có tên gần giống đơn vị thật.

Bước tiếp theo là liên hệ trực tiếp phòng công tác sinh viên, bộ phận tuyển sinh hoặc phòng hợp tác quốc tế bằng số điện thoại được công bố trên website của trường. Không gọi lại số ghi trong văn bản đang bị nghi ngờ, vì đó có thể chính là đầu mối của nhóm lừa đảo.

Cuối cùng, cần kiểm tra địa chỉ email, tài khoản nhận tiền và phương thức thanh toán. Nếu chương trình có lệ phí, khoản thu phải được công bố rõ ràng và thực hiện qua kênh chính thức. Yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc cài ứng dụng từ đường link lạ là dấu hiệu phải dừng ngay.

Nếu đã chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin, sinh viên cần lập tức liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ khóa giao dịch, đổi mật khẩu các tài khoản liên quan và thông báo cho cơ quan công an. Email, số điện thoại, đường link, mã QR, chứng từ chuyển khoản và nội dung trao đổi cần được lưu lại để phục vụ xác minh.

Một suất học bổng thật không mất đi chỉ vì người nhận dành vài phút kiểm tra. Ngược lại, chính lời thúc giục “chuyển tiền ngay” thường là dấu hiệu rõ nhất của chiếc bẫy.