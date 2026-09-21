Nhận định Việt Nam vs Thái Lan (17h30 ngày 21/9), bảng E bóng đá nữ ASIAD 20

Tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD với mục tiêu không có gì ngoài chiến thắng trước Thái Lan để nuôi hy vọng vào tứ kết.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có điểm nào tại ASIAD 20.

Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chưa có điểm khi lần lượt để thua Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà Nhật Bản.

Dù toàn thua cả hai trận nhưng cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết của tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 20 vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 20, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào tứ kết.

Sau hai lượt trận, tuyển nữ Việt Nam cùng Thái Lan đều chưa có điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại -9. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đứng trên nhờ ghi được 1 bàn thắng, trong khi đối thủ chưa có bàn nào.

Nếu không thua trước Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam sẽ giữ được vị trí thứ ba bảng E. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn sẽ không bước vào trận đấu với tâm thế thủ hòa.

Ngược lại, mục tiêu của Thanh Nhã cùng đồng đội sẽ là chiến thắng, qua đó tạo ra ưu thế khi so thành tích với các đội hạng ba khác.

Về mặt lối chơi, tuyển nữ Việt Nam đang theo đuổi cách đá kiểm soát tấn công. Nhưng thực tế cách chơi này vẫn chưa mang tới hiệu quả ở giải đấu lần này.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam cũng đang chơi thiếu chắc chắn khi đã phải nhận tới 10 bàn thua trong hai trận gần nhất.

Trở lại trận đấu với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn. Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay hai đội đã gặp nhau 10 lần, nhưng các cô gái áo đỏ mới chỉ nhận duy nhất 1 thất bại trước đối thủ.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tuyển nữ Việt Nam được phép chủ quan. Bởi lẽ, Thái Lan cũng đang rất cần chiến thắng để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Tuyển nữ Thái Lan không còn đường lui

Bên phần sân đối diện, Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng.

Tuyển nữ Thái Lan đang đứng bét bảng tại ASIAD 20.

Đội bóng xứ chùa Vàng cũng toàn thua hai trận đầu tiên, chưa có điểm và sở hữu hiệu số -9. Điểm bất lợi là Thái Lan chưa ghi được bàn thắng nào nên đang xếp dưới tuyển nữ Việt Nam tại bảng E.

Điều đó đồng nghĩa, Thái Lan cũng phải hướng tới chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Vì vậy, màn so tài sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở hơn, bởi cả hai đội đều muốn thắng thậm chí là thắng đậm đối thủ.

Thái Lan mang đến ASIAD 20 đội hình có nhiều cầu thủ trẻ hơn so với những giải đấu trước. Đây là những cầu thủ có thể hình, tốc độ và tinh thần chiến đấu rất tốt. Tuy nhiên, họ lại thiếu kinh nghiệm thi đấu và thường bị hụt hơi trong những thời điểm quan trọng.

Ở trận đấu tới, Thái Lan sẽ phải đẩy đội hình lên tấn công và điều này có thể sẽ khiến họ mắc sai lầm. Nếu biết cách tận dụng, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ tạo ra được khác biệt.

Nhưng đây chắc chắn là trận đấu không dễ dàng, bởi đội bóng xứ chùa Vàng cũng có sự am hiểu về tuyển nữ Việt Nam.

Dự đoán kết quả nữ Việt Nam 2-1 nữ Thái Lan. Đội hình dự kiến: Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến. Thái Lan: Sodchuen, Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Phomsri, Kaewanta, Sontisawat, Jinantuya, Mongkoldee.