Nhận định Việt Nam vs Pakistan (16h ngày 2/10), FIFA ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam hướng đến trận thắng đậm

Tuyển Việt Nam đến FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu không có gì khác ngoài việc cạnh tranh ngôi nhất bảng B, qua đó giành vé vào chung kết.

Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Pakistan.

Tuy nhiên, trước khi bước vào lượt trận cuối, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã hết hy vọng cạnh tranh ngôi nhất bảng B.

Trước đó, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước Philippines nhưng lại để thua Thái Lan 0-2 ở trận đấu mới nhất. Với kết quả này, đoàn quân áo đỏ chỉ có 3 điểm, còn “Voi chiến” chắc chắn đứng nhất bảng với 6 điểm.

Đáng chú ý, thất bại trước Thái Lan không chỉ khiến tuyển Việt Nam mất cơ hội giành vé vào chung kết mà còn ngắt mạch 27 trận bất bại của đội trên mọi đấu trường.

Vì vậy, cuộc đối đầu Pakistan lúc này không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi nhì bảng B. Đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik tìm lại sự tự tin trước khi bước vào hành trình đầy thử thách phía trước.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng khi một loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương, có thể kể đến như Quang Hải, Thành Chung hay Văn Vĩ.

Trong chiến thắng trước Philippines, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng dính chấn thương khá nặng và phải sớm trở về nước để điều trị. Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Đức cũng không có được thể trạng tốt nhất và chỉ thi đấu trong hiệp hai trận gặp Thái Lan.

Dù chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng sự trở lại của Hoàng Đức lúc này là tín hiệu vui với “Những chiến binh sao vàng”. Bởi lẽ, ngôi sao thuộc biên chế CLB Ninh Bình có vai trò rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi của tuyển Việt Nam.

Về mặt lối chơi, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik thi đấu tương đối đa dạng và khó bắt bài. Tuy nhiên, cả ba tuyến của đội lúc này đều không có được những nhân sự tốt nhất và điều này khiến cách chơi chưa thực sự mượt mà.

Nhưng ngay cả khi chưa đạt trạng thái tốt nhất, đoàn quân áo đỏ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Pakistan.

Dù chỉ cần giành 3 điểm là sẽ nắm chắc ngôi nhì bảng B, nhưng nhiều khả năng Đình Bắc cùng đồng đội sẽ chơi hết khả năng với mục tiêu thắng đậm Pakistan, qua đó tạo đà thuận lợi cho trận tranh hạng Ba.

Pakistan không dễ bị khuất phục

Pakistan bước vào trận đấu với Việt Nam sau khi tạo ra bất ngờ ở lượt trận thứ hai bằng trận hòa 2-2 trước Philippines.

Đội bóng Nam Á từng bị dẫn 0-2 sau hiệp một nhưng chơi khởi sắc sau giờ nghỉ và ghi liên tiếp hai bàn để giành lại 1 điểm. Kết quả này cho thấy Pakistan vẫn có khả năng gây khó khăn nếu đối phương mất tập trung.

Pakistan sẽ làm khó tuyển Việt Nam?

Trước đó, Pakistan khởi đầu giải đấu bằng thất bại 0-4 trước Thái Lan. Sau hai lượt trận, họ mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng B.

Đội bóng của HLV Nolberto Solano có một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Yousuf Butt, Abdullah Iqbal hay Easah Suliman. Trong đó, Suliman từng có thời gian thi đấu trong môi trường bóng đá Anh.

Trước Việt Nam, Pakistan nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự để hạn chế bàn thua và chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, họ có lẽ sẽ khó lòng ngăn được sức ép từ hàng công của “Những chiến binh sao vàng”.

Nhưng trong bóng đá không có gì là tuyệt đối và Pakistan luôn sẵn sàng tạo bất ngờ. Hơn nữa, họ vẫn còn động lực cạnh tranh vị trí thứ hai nên hoàn toàn có thể chơi hết sức để làm khó tuyển Việt Nam.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Pakistan. Đội hình dự kiến Việt Nam: Trung Kiên; Văn Đô, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh; Thành Long, Minh Khoa; Minh Hoàng, Hai Long, Ngô Đăng Khoa. Đội hình dự kiến Pakistan: Butt; Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman; Shahzad, Ghazi, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb; Akbar Khan.