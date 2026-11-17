Nhận định trước trận đấu

Ngay sau khi U23 Việt Nam đăng quang tại Pleiku trong khuôn khổ VTV Gia Lai Cup 2026, đội tuyển quốc gia bước vào trận đấu quyết định ngôi vô địch Casper Cup.

Hai đội cùng có 3 điểm sau khi lần lượt thắng Đài Bắc Trung Hoa. Tuyển Việt Nam thắng 2-0 hôm 11/11, còn Kyrgyzstan giành chiến thắng 3-0 hôm 14/11, qua đó nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, Kyrgyzstan chỉ cần hòa để giữ vị trí dẫn đầu, trong khi Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn đăng quang.

Chiến thắng ở trận ra quân giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi. Olaha Mạnh Đức ghi bàn trong lần đầu khoác áo đội tuyển, còn Đình Bắc ấn định tỷ số sau pha phối hợp với Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, cách biệt trình độ với Đài Bắc Trung Hoa khiến trận đấu chưa phải phép thử đủ sức đánh giá toàn diện những nhân tố mới được trao cơ hội.

Trước đối thủ có thể hình và thể lực tốt hơn, yêu cầu với tuyển Việt Nam sẽ cao hơn. HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận đội còn thiếu ổn định trong cách tổ chức khi có nhiều cầu thủ mới. Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, bốn cầu thủ Patrik Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường trở về CLB Công an TP.HCM, khiến đội hình còn 20 người.

Trong bối cảnh lực lượng có điều chỉnh, Đình Bắc được kỳ vọng giữ vai trò quan trọng ở tuyến trên. Tiền đạo này vừa ghi bàn ở trận trước, đồng thời được HLV Kyrgyzstan Urmat Abdukaimov đánh giá là một trong những chân sút tốt của bóng đá Việt Nam hiện nay. Khả năng tạo đột biến của Đình Bắc có thể trở thành chìa khóa để đội chủ nhà tìm bàn thắng.

Kyrgyzstan bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đội bóng Trung Á bất bại 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ có lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự; các tình huống bóng bổng, cố định cũng là điểm Việt Nam cần lưu ý.

Dù vậy, Kyrgyzstan chỉ có khoảng hai ngày chuẩn bị giữa hai trận. HLV Abdukaimov cho biết độ ẩm cao ảnh hưởng đến khả năng duy trì thể lực và kiểm soát bóng của các học trò. Ông cũng muốn đội cải thiện việc giữ bóng khi triển khai tấn công và tận dụng cơ hội tốt hơn. Nhà cầm quân này đã trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa, để tìm hiểu thêm về bóng đá Việt Nam.

Ở lần gặp gần nhất vào đầu năm 2024, đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2. Cuộc tái đấu tại Thiên Trường vì thế là dịp để thầy trò HLV Kim Sang Sik tìm kết quả khác, đồng thời kiểm nghiệm đội hình trước một đối thủ có sức cạnh tranh cao hơn Đài Bắc Trung Hoa.

Mục tiêu đã rõ: Kyrgyzstan có thể hài lòng với một trận hòa, còn Việt Nam cần chiến thắng. Trên sân nhà, sự gắn kết trong đội hình và hiệu quả ở những pha dứt điểm sẽ quyết định cơ hội nâng cúp của Đình Bắc cùng các đồng đội.

Thông tin lực lượng

Sau khi Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nhật Minh và Quốc Cường trở về CLB, đội tuyển Việt Nam hiện còn 20 cầu thủ. Trong số này, Kyle Colonna (Lương Chí Khải) là gương mặt Việt kiều hiếm hoi, 19 người còn lại sinh ra, trưởng thành và được đào tạo trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Với lực lượng hiện có, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể sử dụng đội hình xuất phát gồm toàn cầu thủ nội binh khi gặp Kyrgyzstan. Đây sẽ là lựa chọn đáng chú ý trong nhiệm kỳ của nhà cầm quân Hàn Quốc, giai đoạn ông có thêm nguồn lực từ những cầu thủ Việt kiều chất lượng và các tuyển thủ nhập tịch.

Đội hình dự kiến Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Lương Chí Khải, Đức Anh, Tuấn Tài, Minh Khoa, Nhật Nam, Minh Phúc, Đình Bắc, Văn Tùng, Ngọc Sơn. Kyrgyzstan: Pryadkin, Abdurakhmanov, Atabaev, Beksulov, Brauzman, Kichin, Kojo, Merk, Zarypbekov, Zhyrgalbek, Astanakulov. Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Kyrgyzstan Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn