Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Lấy vé tứ kết Asiad

Với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 hòa, U23 Việt Nam đang đứng thứ 2 bảng C và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Asiad 2026. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một trận hòa ở lượt cuối là có vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan toàn thắng 2 trận trước Philippines (5-1) và Kuwait (2-0), qua đó có 6 điểm, đã sớm điền tên vào vòng tứ kết.

So với Uzbekistan, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu và động lực rất rõ ràng. Một trận hòa là đủ, tuy nhiên nếu có cơ hội, Thanh Nhàn và các đồng đội quyết làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh để giành ngôi nhất bảng.

U23 Việt Nam sẽ chơi thận trọng trước U23 Uzbekistan. Ảnh: Vietcontent.

Rất tự tin, nhưng U23 Việt Nam cần phải tập trung tối đa cho trận đấu này, với việc bảo đảm không thua là quan trọng nhất. Nói cách khác, mục tiêu thiết thực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là 1 điểm.

U23 Uzbekistan đang sở hữu hàng công có hiệu suất tốt với 7 bàn sau 2 trận, đồng thời mới chỉ để thủng lưới 1 lần. Những con số chính là lời cảnh báo của đội bóng Trung Á với mọi đối thủ, trong đó có U23 Việt Nam.

Trên thực tế, dù sớm giành vé đi tiếp nhưng U23 Uzbekistan vẫn muốn kết thúc vòng bảng với kết quả tốt nhất, không chỉ đứng ngôi đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý cho tứ kết Asiad. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu như đội bóng này không "nương tay" khi đấu U23 Việt Nam.

Về phần mình, HLV Đinh Hồng Vinh và BHL có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho U23 Việt Nam. Ngoài những vấn đề về chuyên môn như khả năng dứt điểm, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái, U23 Việt Nam cũng phải giữ được cái đầu lạnh để tránh mắc phải sai lầm, hạn chế chấn thương và thẻ phạt.

U23 Việt Nam quyết giành vé vào tứ kết. Ảnh: Vietcontent.

U23 Việt Nam có lý do để lựa chọn cách tiếp cận trận đấu thận trọng, chặt chẽ. Vì vậy, HLV Đinh Hồng Vinh có thể bố trí một đội hình chơi thấp, đá phòng ngự phản công. Những Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát... cũng được yêu cầu phải thường xuyên lui về hỗ trợ hàng phòng ngự, đồng thời chớp cơ hội để tạo nên sự khác biệt.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 12h ngày 22/9.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.