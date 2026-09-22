Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan 12h00 hôm nay (22/9)

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Vào lúc 12h00 ngày 22/9/2026, cuộc so tài tâm điểm tại lượt trận cuối cùng bảng C môn bóng đá nam Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ chính thức diễn ra.

Đây không chỉ là cuộc đọ sức mang tính chất phân định ngôi đầu bảng C, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh toàn diện cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh trước sức mạnh vượt trội của nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục.

Với 4 điểm sau 1 trận thắng, 1 hòa, U23 Việt Nam đang đứng thứ 2 bảng C và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Asiad 2026. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một trận hòa ở lượt cuối là có vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan toàn thắng 2 trận trước Philippines (5-1) và Kuwait (2-0), qua đó có 6 điểm, đã sớm điền tên vào vòng tứ kết.

So với Uzbekistan, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu và động lực rất rõ ràng. Một trận hòa là đủ, tuy nhiên nếu có cơ hội, Thanh Nhàn và các đồng đội quyết làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh để giành ngôi nhất bảng.

Rất tự tin, nhưng U23 Việt Nam cần phải tập trung tối đa cho trận đấu này, với việc bảo đảm không thua là quan trọng nhất. Nói cách khác, mục tiêu thiết thực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là 1 điểm.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn, khi đội thắng chắc chắn sẽ có được ngôi đầu bảng C.

Tương quan lực lượng

Xét về chất lượng đội hình, nền tảng thể lực và những gì đã thể hiện sau hai lượt trận, U23 Uzbekistan vẫn là đội được đánh giá cao hơn về mặt chuyên môn. Họ toàn thắng, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Trong khi đó, U23 Việt Nam ghi 3 bàn và nhận 1 bàn thua sau hai trận.

Thế nhưng bước vào trận đấu này hai đội đều không có cùng mục tiêu điểm số. Uzbekistan đã chắc chắn đi tiếp, trong khi Việt Nam chỉ cần hòa. Đây là lợi thế chiến thuật đáng kể đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Việt Nam không cần phải kiểm soát bóng bằng mọi giá, không cần tấn công liên tục và cũng không cần biến trận đấu thành cuộc đôi công với đối thủ.

U23 Uzbekistan đang sở hữu hàng công có hiệu suất tốt với 7 bàn sau 2 trận, đồng thời mới chỉ để thủng lưới 1 lần. Những con số chính là lời cảnh báo của đội bóng Trung Á với mọi đối thủ, trong đó có U23 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, đoàn quân áo đỏ cũng cần tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi có được. Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Quốc Việt hay Lê Phát đều phải đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn ở 1/3 cuối sân. Đây không phải trận đấu mà U23 Việt Nam cần thắng bằng mọi giá. Đây là trận đấu mà họ cần chơi thông minh.

Một thế trận chắc chắn, không bị cuốn vào nhịp độ của Uzbekistan và biết cách khai thác khoảng trống khi đối thủ dâng cao sẽ là chìa khóa để Việt Nam bảo vệ vững chắc khung thành của thủ môn Cao Văn Bình. Nếu duy trì được sự tập trung trong phòng ngự và cải thiện hiệu quả ở những tình huống phản công, U23 Việt Nam có cơ sở để giành ít nhất 1 điểm và hoàn tất mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026.

Trên thực tế, dù sớm giành vé đi tiếp nhưng U23 Uzbekistan vẫn muốn kết thúc vòng bảng với kết quả tốt nhất, không chỉ đứng ngôi đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý cho tứ kết Asiad. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu như đội bóng này không "nương tay" khi đấu U23 Việt Nam.

Về phần mình, HLV Đinh Hồng Vinh và BHL có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho U23 Việt Nam. Ngoài những vấn đề về chuyên môn như khả năng dứt điểm, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái, U23 Việt Nam cũng phải giữ được cái đầu lạnh để tránh mắc phải sai lầm, hạn chế chấn thương và thẻ phạt.

U23 Việt Nam có lý do để lựa chọn cách tiếp cận trận đấu thận trọng, chặt chẽ. Vì vậy, HLV Đinh Hồng Vinh có thể bố trí một đội hình chơi thấp, đá phòng ngự phản công. Những Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát... cũng được yêu cầu phải thường xuyên lui về hỗ trợ hàng phòng ngự, đồng thời chớp cơ hội để tạo nên sự khác biệt.

Dự đoán kết quả U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: 0-2

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan:

U23 Việt Nam (3-4-3): Cao Văn Bình; Phạm Lý Đức - Lê Nguyên Hoàng - Nguyễn Đức Anh; Nguyễn Phi Hoàng - Nguyễn Xuân Bắc - Nguyễn Thái Quốc Cường - Phạm Minh Phúc; Nguyễn Thanh Nhàn - Nguyễn Ngọc Mỹ - Nguyễn Quốc Việt.

U23 Uzbekistan (4-4-2): Muratbaev; Bakhromov - Jumaev - Khamidov - Khayrullaev; Martazoyev - Tulkinbekov - Rizakulov - Saidnurullaev; Urinboev - Murtazoyev.