Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (12h ngày 22/9), bảng C ASIAD 20

U23 Việt Nam đặt mục tiêu có điểm trước Uzbekistan

Sau trận ra quân thất vọng khi bị Kuwait cầm hòa, U23 Việt Nam đã kịp thời trở lại trong cuộc đua giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 bằng chiến thắng 2-0 trước Philippines.

U23 Việt Nam tự tin hướng đến trận đấu với Uzbekistan.

Với 4 điểm sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang đứng nhì bảng C và chỉ cần không thua Uzbekistan ở vòng cuối, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ cầm chắc tấm vé đi tiếp.

Trong trận ra quân gặp Kuwait, U23 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng khả năng tận dụng chưa tốt.

Đến cuộc đối đầu Philippines, khả năng kiểm soát thế trận của U23 Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh liên tục gây sức ép và khiến đối thủ phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, điểm hạn chế trong khâu dứt điểm vẫn xuất hiện.

U23 Việt Nam phải chờ đến phút 74 mới tìm được bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Nguyễn Thanh Nhàn. Sau khi đối thủ đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ, các cầu thủ áo đỏ đã dễ chơi hơn và có thêm bàn thắng nhờ công của Lê Phát.

Trái ngược với hàng công, các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn đang thi đấu rất ấn tượng và mới chỉ phải nhận 1 bàn thua tại ASIAD 20.

Sự chắc chắn trong khâu phòng ngự cũng sẽ là cơ sở để những chiến binh sao vàng hướng đến một kết quả tích cực trước đối thủ được đánh giá rất cao là Uzbekistan.

Với mục tiêu chỉ là một kết quả hòa, nhiều khả năng HLV Đinh Hồng Vinh sẽ không cho các học trò dâng cao chơi tấn công như trong hai trận đấu đã qua. Ngược lại, U23 Việt Nam có thể sẽ lựa chọn cách đá với số đông cầu thủ ở phần sân nhà và chờ sai lầm của đối thủ để phản công.

Đây là cách chơi hoàn toàn hợp lý, đặc biệt khi U23 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn và có khả năng tác chiến độc lập tốt như Lê Phát, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn hay Quốc Việt.

Nhưng đây hứa hẹn sẽ là trận đấu khó khăn với U23 Việt Nam bởi Uzbekistan rất mạnh. Theo thống kê, trong 4 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, chúng ta đã phải nhận đến 3 thất bại và chỉ có được 1 trận hòa trước đối thủ này.

U23 Uzbekistan có thể xoay tua lực lượng

Bên kia sân, U23 Uzbekistan cho thấy vì sao họ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20. Sau hai lượt trận, họ đã có trọn vẹn 6 điểm khi lần lượt đánh bại Philippines và Kuwait.

U23 Uzbekistan đã chắc chắn có vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20.

Đáng chú ý, ở trận đấu mới nhất với Kuwait, đại diện Trung Á đã phải chơi thiếu người ngay từ cuối hiệp một. Dù vậy, họ vẫn có được chiến thắng 2-0 và giành vé vào tứ kết sớm một lượt trận.

Tại giải đấu lần này, Uzbekistan đang phô diễn khả năng tấn công khi đã ghi tới 7 bàn chỉ sau hai trận. Đồng thời, họ cũng phòng ngự rất chắc chắn khi mới để lọt lưới 1 lần trong hai trận đã qua.

Để làm được điều đó, hàng tiền vệ của Uzbekistan đã phải hoạt động rất tích cực trong những trận đấu đã qua. Tuyến giữa của đội bóng áo trắng thường chủ động dâng cao để pressing, vây ráp và tổ chức lối chơi.

Khi có bóng, họ thường đẩy bóng nhanh ra hai biên để các cầu thủ có tốc độ băng lên hoặc thực hiện những đường chuyền vào trung lộ cho tiền đạo dứt điểm.

Trở lại trận đấu với U23 Việt Nam, do đã chắc chắn đi tiếp nên nhiều khả năng Uzbekistan sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Ngược lại, họ có thể sẽ sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ dự bị để các trụ cột được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vòng tứ kết.

Dự đoán kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan. Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường; Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ. U23 Uzbekistan: Muralbaev; Bakhromov, Jumaev, Khamidov, Khayrullaev; Martazoyev, Tulkinbekov, Rizakulov, Sainurullaev; Urinbaev, Murtazoyev.