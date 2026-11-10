Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Thử thách cho thế hệ mới

U23 Việt Nam và bài toán làm mới lực lượng

Sau kỳ ASIAD 20, U23 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu tiếp theo. Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội để HLV Đinh Hồng Vinh kiểm tra nhân sự, thử nghiệm lối chơi, trước mắt là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ với U23 Thái Lan trên sân Pleiku.

Danh sách 26 cầu thủ được triệu tập lần này có sự kết hợp giữa những gương mặt từng dự ASIAD và các nhân tố mới. Những cái tên như Đình Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Quốc Toản hay Williams Minh Hoàng được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng đội hình.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U23 Thái Lan

Tuy nhiên, khó khăn của HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn. Nhiều cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB, trong khi ban huấn luyện còn phải bổ sung nhân sự do chấn thương. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tổ chức lối chơi và sự ăn ý giữa các tuyến.

Ở cuộc đối đầu U23 Thái Lan, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng ưu tiên những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu cùng nhau, trước khi trao cơ hội cho các gương mặt mới.

Trong đó, khả năng kiểm soát khu trung tuyến, tổ chức pressing và chuyển đổi trạng thái sẽ là những yếu tố đáng chú ý. Các cầu thủ trẻ Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, đồng thời phát huy tốc độ của Long Vũ, Văn Thuận trong những tình huống tấn công biên.

Phát biểu trước trận, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định mục tiêu của đội không chỉ nằm ở kết quả giải đấu mà còn hướng tới xây dựng lực lượng cho năm 2027 và xa hơn là Olympic. Dù vậy, các cầu thủ chủ nhà vẫn đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.

U23 Thái Lan không dễ bị đánh bại

Về phía đội bạn, U23 Thái Lan cũng mang đến Gia Lai đội hình kết hợp giữa những cầu thủ trẻ và các gương mặt từng thi đấu quốc tế. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul xem giải đấu là bước chuẩn bị quan trọng cho các nhiệm vụ sắp tới.

Đáng chú ý nhất trên hàng công đội khách là Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah, hai cầu thủ từng góp công trong chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan tại ASIAD 2026. Trong đó, Paripan lập cú đúp, còn Jehhanafee ghi bàn mở đầu cuộc lội ngược dòng khá ngoạn mục này

Nhưng trận đấu ở sân Pleiku giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là không dễ dàng với đội chủ nhà

Ngoài ra, Worawut Noisri cũng là nhân tố nguy hiểm khi từng ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc) tại ASIAD.

Sự hiện diện của những cầu thủ này giúp U23 Thái Lan có thêm phương án tấn công, đặc biệt ở các tình huống chuyển trạng thái và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Dù cả hai đội đều chưa có nhiều thời gian hoàn thiện đội hình, cuộc đối đầu vẫn hứa hẹn hấp dẫn bởi tính cạnh tranh vốn có giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là thể hiện được sự tiến bộ trong cách tổ chức lối chơi, thử nghiêm con người thay vì chỉ tìm kiếm một kết quả thuận lợi ở giải giao hữu.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan diễn ra lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku (Gia Lai).

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam (3-4-3): Văn Bình; Quang Kiệt, Quốc Toản, Tuấn Khải; Quang Duyệt, Bá Đạt, Đăng Khoa, Văn Thuận; Long Vũ, Minh Hoàng, Gia Bảo.

U23 Thái Lan (4-3-3): Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Wanthawayawut Nuchkasae; Phongsakon Sangkasopha, Peeranan Buakai, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Paripan Wongsa, Worawut Noisri.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan.