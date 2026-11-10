Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 19h00 ngày 10/11: Đòi lại món nợ

Nhận định trước trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 khai màn bằng trận đấu tâm điểm giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên SVĐ Pleiku. Bên cạnh sức nóng truyền thống của cặp kỳ phùng địch thủ, màn so tài này còn mang ý nghĩa bản lề khi cả hai huấn luyện viên đều tận dụng giải đấu để định hình bộ khung mới cho các mục tiêu dài hạn trong năm 2027 và hướng tới Olympic.

Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh bước vào giải đấu với nhiều thử thách về mặt thời gian chuẩn bị. Do vướng lịch thi đấu vòng 7 V.League diễn ra sát ngày, các tuyển thủ chỉ có thể tề tựu đầy đủ tại Pleiku vào ngày 9/11, đồng nghĩa ban huấn luyện chỉ có vỏn vẹn một buổi tập lắp ráp đội hình.

Chưa dừng lại ở đó, "Những chiến binh Sao vàng" còn chịu tổn thất lực lượng khi ba gương mặt ưu tú gồm Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được đôn lên đội tuyển, trong khi Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn lỡ hẹn vì chấn thương.

Dẫu vậy, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn nắm trong tay điểm tựa quan trọng là sân nhà Pleiku cùng bộ khung gồm 7 cầu thủ từng chinh chiến tại ASIAD 2026 như thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, hay ngòi nổ Lê Đình Long Vũ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và các nhân tố mới như Williams Minh Hoàng hay tài năng trẻ Trần Gia Bảo hứa hẹn mang đến diện mạo tươi mới cho lối chơi kiểm soát và tấn công biên của U23 Việt Nam. Trận đấu này cũng là cơ hội để đội chủ nhà đòi lại món nợ thua 0-1 trước người Thái tại giải CFA Team China hồi tháng 3/2026.

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận đội bóng xứ Chùa vàng có quá ít thời gian tập luyện. Hành trình di chuyển vất vả qua Hà Nội rồi mới nối chuyến đến Gia Lai khiến thể trạng các cầu thủ không đồng đều. Mang đến giải đấu lực lượng chủ yếu sinh năm 2005-2006 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028, "Voi chiến" không đặt nặng áp lực thành tích.

Tuy nhiên, đội khách sở hữu những cá nhân đủ sức định đoạt trận đấu trên hàng công. Nổi bật nhất là bộ đôi Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah - những người từng tỏa sáng với các pha lập công trong màn lội ngược dòng ấn tượng thắng Kyrgyzstan 3-2 tại ASIAD, cùng tiền đạo tài năng Worawut Noisri. Dù sở hữu hỏa lực đáng gờm, hàng thủ Thái Lan thường bộc lộ sơ hở khi để lọt lưới tới 9 bàn sau 4 trận tại kỳ đại hội châu lục vừa qua, qua đó mở ra thời cơ để các chân sút áo đỏ khai thác triệt để bằng những tình huống chuyển trạng thái tốc độ.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Thống kê lịch sử đối đầu ở cấp độ U23 đang đứng về phía đại diện bóng đá Việt Nam. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, U23 Việt Nam giành 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận trước Thái Lan. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là chiến thắng kịch tính 3-2 sau hiệp phụ ở trận chung kết SEA Games 33 năm 2025.

Dù trận đấu tối nay chỉ mang tính chất giao hữu thử nghiệm, tính chất cạnh tranh và khao khát chiến thắng của hai nền bóng đá trẻ hàng đầu khu vực vẫn được đẩy lên mức cao nhất. Lợi thế cổ vũ từ khán giả nhà Pleiku sẽ là thứ vũ khí tinh thần quan trọng để U23 Việt Nam hướng tới một kết quả khởi đầu thuận lợi.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam thiếu vắng một số cái tên vì chấn thương và bận làm nhiệm vụ trên tuyển quốc gia, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh đã kịp thời bổ sung Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú. Bộ khung chủ lực dựa trên sự càn lướt của các cầu thủ chạy cánh như Lê Đình Long Vũ và sự nhạy bén của các tuyển thủ ASIAD sẽ gánh vác trọng trách tổ chức lối chơi.

U23 Thái Lan mang sang Gia Lai 23 cầu thủ, đặt trọn niềm tin vào thủ thành Sirassawut Wongruankham cùng các mũi nhọn tấn công chủ chốt như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri để tạo sức ép ngược về phía khung thành chủ nhà.

Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Bùi Thanh Đức, Đinh Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Nguyễn Quốc Toản, Thái Bá Đạt, Nguyễn Đức Phú; Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng. U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham, Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Peeranan Buakai, Tanakrit Lomnak, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri, Jehhanafee Mamah, Paripan Wongsa, Worawut Noisri. Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan.