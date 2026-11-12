Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Singapore: Thắng để khẳng định sức mạnh

U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng

Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan mang đến khởi đầu thuận lợi cho U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026. Dù thời gian chuẩn bị ngắn, lực lượng kết hợp giữa những gương mặt từng tham dự ASIAD 20 và nhân tố mới, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cho thấy sự gắn kết cùng khả năng tận dụng cơ hội tương đối ổn.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để khẳng định U23 Việt Nam đã tìm được bộ khung tối ưu. Chính HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận đội bóng còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt trong cách tổ chức lối chơi và phối hợp giữa các vị trí.

U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ 2 ở Gia Lai VTV Cup 2026

Vì lẽ đó, cuộc đối đầu U23 Singapore là cơ hội cho BHL tiếp tục kiểm chứng năng lực của các học trò. Ngoài việc duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận, triển khai bóng và tạo ra nhiều phương án tấn công hơn, nhất là thử nghiệm thêm con người.

Với tính chất giao hữu, việc xoay tua đội hình là cần thiết, nhưng U23 Việt Nam vẫn phải bảo đảm sự cân bằng giữa thử nghiệm và kết quả. Một chiến thắng nữa không chỉ giúp đội củng cố lợi thế trong cuộc đua vô địch mà còn tạo thêm sự tự tin trước trận gặp U23 Qatar.

U23 Singapore sẵn sàng gây bất ngờ

U23 Singapore có khởi đầu không tệ khi cầm hòa U23 Qatar 0-0. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng trẻ đảo quốc sư tử lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Tuy nhiên, U23 Singapore gặp tổn thất khi Sahoo Garv dính chấn thương sau tình huống tiếp đất không tốt ở trận gặp Qatar. Khả năng góp mặt của Sahoo Garv trước U23 Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù U23 Singapore (áo xanh nhạt) cũng sẵn sàng gây bất ngờ. Ảnh: ĐL

Đây là khó khăn với HLV Firdaus Kassim, nhất là khi hàng công U23 Singapore chưa thể hiện được nhiều ở trận ra quân. Dù vậy, khả năng tổ chức phòng ngự cùng tinh thần thi đấu quyết tâm vẫn là điểm mạnh của đội bóng này.

Nhiều khả năng U23 Singapore tiếp tục lựa chọn lối chơi thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công. Điều đó đòi hỏi U23 Việt Nam phải kiên nhẫn trong triển khai bóng, đồng thời tận dụng tốt các tình huống cố định.

Xét về tương quan lực lượng cùng lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, để giành chiến thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung, tránh nóng vội trước hàng phòng ngự số đông của đối phương.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam (3-4-3): Cao Văn Bình; Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lương Tuấn Khải; Lê Văn Quang Duyệt, Thái Bá Đạt, Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Thuận; Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Minh Tâm, Trần Gia Bảo.

U23 Singapore (4-3-3): Muhammad Aziz Yazid; Andrew Aw Yong Rei, Kieran Teo, Muhammad Ikram Mikhail Mustaqim, Andy Reefqy; Harith Danish Bin Irwan, Ajay Robson, Nur Muhammad Asis Ijlalil Junaidi; Khairin Nadim, Timothy Cheng, Amir Syafiz.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-0 U23 Singapore.

Xem màn trình diễn của U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn